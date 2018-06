Voici 5 sujets à éviter en couple

Le poids



Faire une remarque à propos du poids d'une fille, est la pire chose à faire. C'est un sujet blessant surtout si vous le faites de manière négative. Ne parlez pas du poids de votre femme, on vous aura prévenu !



L'allure physique



Critiquer le choix des vêtements de votre compagnon le blessera certainement parce que s'il/elle prend tellement de temps pour soigner son image, c'est uniquement pour vous plaire.



L'argent



Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais critiquer la manière dont votre conjoint économise ou dépense son argent peut entrainer des disputes. Essayez de relativiser vos désaccords financiers et n'intervenez que si vous remarquez une attitude excessive.



La famille



C'est évident, la famille c'est sacrée. Réfléchissez à deux fois avant d'attaquer un membre de la famille de votre épouse. Une belle-mère envahissante ou un beau-frère abominable, le mieux est de se taire et faire la sourde oreille !



Les ex



N'étalez pas votre vie amoureuse passée devant votre compagne car elle le prendra mal et ça la mettra certainement en colère.











