Voici à quoi sert la poche qui se trouve dans les culottes (slip) pour femme!

Vous êtes-vous déjà posée la question de savoir à quoi sert la petite poche sur nos culottes? Ne cherchez plus, on vous explique tout! C'est un détail qui passe inaperçu mais qui a toute son importance!



Des poches protectrices contre les infections et les bactéries

Cette petite poche, qui ne se trouve pas là par hasard, est en fait une doublure qui sert à préserver l’hygiène intime de la femme. Elle est conçue pour protéger cette zone des bactéries et empêcher leur prolifération.



Pour une meilleure protection, les médecins privilégient les culottes en coton et qui contiennent cette petite poche.



Bien que ces poches préservent l’hygiène intime, d’autres mesures sont aussi à prendre en compte :

- Le choix des sous-vêtements

- Se laver pas plus de 2 fois par jour

- Eviter les savons



Conseils et précautions pour avoir une bonne hygiène intime :

-Changez les sous-vêtements quotidiennement,

- Après le rinçage de la partie vulvo-vaginale (n’oubliez pas les plis et le capuchon du clitoris), séchez minutieusement toute la zone,

- Lavez la région anale en dernier afin d’éviter le glissement des germes et des infections vers la zone vaginale (et toujours s’essuyer d’avant en arrière),

- Lavez les sous-vêtements à une température égale ou supérieure à 60°C,

- Après un rapport sexuel, il faut toujours se laver les mains et la partie génitale,

- Durant la période des règles, changez votre serviette ou votre tampon fréquemment (ne pas dépasser 4 à 6 heures),

- Utilisez les savons sans colorants ni parfums et éviter les antiseptiques et désinfectants qui déséquilibrent la flore,

- Coupez courts les poils pubiens épais pour éviter les problèmes d’odeurs,

- Ne portez pas des vêtements et des sous-vêtements serrés,

- Evitez de porter des tissus synthétiques.



Maintenant, vous savez à quoi sert cette petite "poche", vous pourrez le dire à vos amies, et essayer d'acheter en priorité des petites culottes qui en comportent une !













