Voici comment les gangs nigérians gagnent des millions venant de téléphones volés en Angleterre Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Avril 2018 à 11:55

Une nouvelle enquête menée par The Sun News rapporte que le marché noir du téléphone au Nigeria rapporte des millions à travers la vente des téléphones volés en Angleterre.

Selon le rapport de Sun, les enquêteurs ont découvert que les iPhones «utilisés en Angleterre» étaient vendus à 560 £ dans les magasins et les marchés de la plus grande ville du Nigeria, Lagos. Les affaires sont en plein essor pour les racketteurs nigérians en raison de la demande croissante des classes moyennes riches en pétrole, dans un pays où les gadgets de haute technologie sont relativement rares.

Et parce que le Nigeria n’a pas signé un accord global sur la liste noire des téléphones volés, les gangs britanniques de cyclomoteurs sont capables de permettre d'approvisionner les patrons du crime, en exportant des dizaines de milliers de mobiles arrachés.

Les députés ont exhorté la police à couper cet approvisionnement, en sévissant contre les gangs de cyclomoteurs.

Le député conservateur Bob Neill, président du Comité de la Justice des Communes, a déclaré: "C’est une question très sérieuse. Nous avons vu une augmentation des crimes de cyclomoteurs à travers le Royaume-Uni ".​

« La police doit prendre ces crimes plus au sérieux et faire en sorte que les enquêtes soient plus approfondies. Et les rapports doivent refléter le fait que c’est un crime organisé sérieux, qui devrait attirer des peines plus sévères. »

Son collègue conservateur Andrew Percy a déclaré: « Il est vraiment choquant de penser que les attaques violentes ici au Royaume-Uni sont utilisées pour rendre les marchés noirs dans d’autres parties du monde riches. »

Il est également rapporté que rien qu’en 2016, plus de 440 000 téléphones ont été volés en Angleterre. Rien qu’à Londres, il y a eu 60 000 vols et vols qualifiés, dont presque les deux-tiers étaient des iPhones

De janvier à juin 2017, le MET a enregistré 16 158 crimes de téléphone liés aux cyclomoteurs, soit plus de trois fois ceux signalés dans l’année jusqu’en juin 2016. Les voleurs opèrent généralement à deux. L’un d’eux conduit la mobylette pendant que le passager arrache rapidement le téléphone.



Les téléphones qu’ils volent sont d’abord fouillés pour récupérer des données qui sont utilisées pour tenter de pirater les comptes bancaires.

Ils sont ensuite vendus en vrac à des intermédiaires qui les expédient en Europe de l’Est, pour être dépouillés d’informations privées et reconditionnés. Les téléphones sont ensuite mis en vente – le Nigéria, l’Algérie et l’Inde étant les principaux marchés.

The Sun aurait été témoin d’un deal au marché « Computer Village » à Ikeja, Lagos.

Plusieurs magasins proposaient des «téléphones et accessoires britanniques» et «des téléphones usagés du Royaume-Uni à des prix abordables».

« Les commerçants que nous avons interrogés ont insisté sur le fait que leurs marchandises provenaient de sources fiables. Un vendeur chez Emeka Michael EB International Shop a déclaré: « La plupart de nos téléphones viennent de Londres. »

Selon The Sun, le manque de réglementation du réseau téléphonique au Nigéria, en fait une cible facile pour les escrocs.

The Sun aurait contacté un porte-parole de la police de Lagos qui a déclaré ne pas savoir que des téléphones volés en provenance du Royaume-Uni, sont vendus à Lagos.

« Je ne suis pas au courant que les téléphones volés du Royaume-Uni se retrouvent à Lagos. S’il y a une plainte à propos d’un téléphone volé à Lagos, nous allons enquêter. «

Crédit photo: The SUN

AUTEUR: Felicia Essan



