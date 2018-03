Voici la liste des victimes du crash de l’hélico de l’armée sénégalaise

On en sait un plus sur l'identité des personnes qui étaient à bord de l’hélicoptère de l’armée sénégalaise qui s’est abîmé mercredi peu après 19 heures dans les mangroves de Missirah, dans la région de Fatick (centre). Le crash a fait 8 morts et 12 blessés dont 3 dans un état grave. L’appareil qui avait à son bord 20 personnes dont 4 membres de l’équipage, revenait de Ziguinchor. Selon nos informations, il ramenait des proches de l'ancien ministre d'Etat Robert Sagna, qui revenaient d’un enterrement à Brin.



Personnes blessées



1-Anne Coly Sané 52 ans

2-Florance Badji 58

3-Capitaine Emanuel Sarr (Pilote)

4-Geneve Aurelie Carvalo Preira

5-Léa Sagna

6-Adjt Mountaga Sow (Pilote)

7-Celestine Tendeng

8-Homme inconscient non identifié

9-Louis Philippe Sagna (RTS)

10-Idrissa Cissé

11-Marie louise Coly

12-Genevieve Manga

13-Audile Preira Carvalo



Pour les corps sans vie



1-Colonel Elhadj M. Touré (Commandant de bord)

2-Philip Biagui

3-Michael Danssoumé Coly

4-non identifié

5-Albert Joseph Mané

6-Sergent-chef Thiandéla Fall (Pilote)

7-Une dame non identifiée.