Il existe de nombreuses causes (et traitements) sous-jacentes à l’acné, mais s’agissant des comédons, ils constituent davantage une nuisance esthétique qu’un problème de santé grave. Pourtant, les points noirs sont disgracieux et aucune femme ne rêve d’en avoir! Heureusement, ces idées maison de suppression des points noirs peuvent aider à changer et à prévenir les points noirs sans nuire à la peau délicate du visage.



Argile Bentonite



L’argile de bentonite est un outil puissant pour désintoxiquer le corps de l’intérieur et peut être utilisée comme une technique efficace d’élimination des points noirs. Il est préférable pour les peaux normales à grasses et dispose d’une charge électrique qui aide réellement à éliminer les toxines du corps. Il aide également à éliminer les bactéries qui peuvent aggraver les points noirs.



Comment utiliser : Mélanger une pâte d’argile bentonite avec de l’eau. Étaler sur la peau et laisser sécher environ 15 minutes. Une fois sec, réhydrater l’argile en mouillant les mains et en tamponnant l’argile ou en utilisant un gant de toilette chaud et humide et en posant doucement le gant de toilette sur l’argile. Une fois réhydraté, retirez délicatement l’argile avec le gant de toilette humide.



Le miel



Le miel est un remède naturel extraordinaire et peut sans surprise être utilisé sur la peau.



Comment utiliser : tamponnez le miel brut et filtré sur la zone affectée par les points noirs. Le mouvement de tamponnage et la viscosité du miel vont supprimer les points noirs. Le miel a également des propriétés antiseptiques, il peut donc aider à éliminer les cellules mortes de la peau, la crasse ainsi que les bactéries qui obstruent les pores.



Gel de Curcuma et Miel



Le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à apaiser la peau et à réduire les pores. Les antioxydants peuvent également donner à la peau un éclat sain. L’ajout de miel aide à débarrasser les pores de la crasse (en s’attachant aux cellules mortes de la peau et en tuant les bactéries) et à l’empêcher de revenir.



Comment utiliser : faire une pâte de miel et de curcuma en poudre (2 parties de miel pour 1 partie de curcuma) et tamponner sur la zone touchée.



Gommage au citron et au sel



Le citron et le sel sont des excellents combos qui ne sont pas aussi sévères que ça en a l’air ! Le sel aide à débarrasser les pores des bactéries. Le jus de citron aide à combattre les bactéries et à éclaircir la peau (grâce à l’acide citrique).



Comment utiliser : pour faire un gommage, mélangez 1 cuillère à soupe de sel de mer avec 1 cuillère à café d’eau et ½ cuillère à café de jus de citron. Appliquer sur la zone et masser pendant quelques minutes. Puis rincez à l’eau tiède. Si ce mélange sèche sur la peau, ajoutez plus d’eau au mélange ou faites un suivi avec de l’huile de jojoba.



Blancs d’oeufs



L’idée avec le masque de blanc d’œuf est que, lorsque le blanc d’oeuf sec, il se verrouille sur la crasse dans le pore et le retire. Les œufs contiennent également des vitamines A, D et E qui sont excellentes pour la santé de la peau.



Comment utiliser : battez des blancs d’oeufs et appliquez sur le visage. Lorsqu’il est serré et sec (environ 10 minutes), rincez doucement à l’eau tiède. Une autre variante consiste à ajouter un peu de miel brut (filtré) au mélange d’œufs. L’ajout de miel aide à hydrater et à tuer les bactéries.



Exfoliants Naturels



Les points noirs étant des pores très bouchés, il est important d’exfolier la peau afin de réduire les points noirs. Les exfoliants en vente libre incluent souvent des microbilles et autres « laveurs » synthétiques pouvant causer des problèmes environnementaux (et pouvant être particulièrement agressifs pour la peau). Comme d’habitude… naturel est le chemin à parcourir !





Voici quelques idées simples et recettes de bricolage pour une exfoliation naturelle :



- Gommage Facial à la Lavande à l’Avoine

- Gommage Facial au Cumin Antioxydant

- Gommage au sucre de base

- Noix de muscade et lait

- Miel et bicarbonate de soude

Mode d’emploi : il suffit de mélanger les ingrédients pour obtenir la consistance d’un sable humide. Travailler doucement dans la peau pendant quelques minutes et rincer à l’eau tiède.



Soyons honnêtes, les points noirs ne sont pas visibles à moins que vous ne regardiez de très près. Mais ils sont toujours là et peuvent être assez énervants ! Ces idées de suppression des points noirs naturelles devraient aider à débarrasser la peau des points noirs et à réduire le sébum, les bactéries et les cellules mortes de la peau qui les provoquent.



Il faut noter que chaque remède est saint et sans danger pour la peau et peut améliorer son apparence générale.