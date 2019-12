Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici trois remèdes maison pour faire pousser vos cheveux plus vite Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|

Ils sont fourchus, cassants et ont tendance à devenir fins! Pas de panique. Afriquefemme.com a trouvé des astuces toutes simples pour vous aider à fortifier vos cheveux et les faire pousser plus vite.



Le jus de citron



C’est confirmé! Grace aux propriétés médicinales du jus de citron sur les cheveux et les problèmes de cuir chevelu, les éléments nutritifs (antioxydants et acide folique) qu’il contient, font du citron un remède naturel très puissant pour la croissance des cheveux.



Mélanger 1 cuillère à soupe de jus de citron frais avec 2 cuillères à café d’huile de coco (ou d’olive). Appliquer uniformément sur vos cheveux et votre cuir chevelu. Laissez agir pendant une heure avant de laver avec un shampoing doux.



L’huile de Chanvre



L’huile de Chanvre est une huile végétale riche en oméga-3 et 6. Très nutritive et protéinée, cette huile naturelle est tout simplement miraculeuse ! Elle fortifie et donne de la souplesse pour celles et ceux qui ont les cheveux secs et cassants. En effet l’huile de chanvre a la possibilité de créer de la kératine grâce à ses acides essentiels aminés. Ce qui est intéressant pour nos cheveux qui en sont constitués. Elle est particulièrement conseillée aux cheveux fragiles tels que les cheveux crépus et frisés. Elle permet également de faciliter le démêlage et apporte une extrême douceur et de l’éclat.



Les feuilles de curry et l’huile de coco

En plus d’être un remède naturel très efficace pour retrouver sa couleur naturelle, les feuilles de curry stimulent également la croissance des cheveux. L’huile de coco, quant à elle, est l’un des meilleurs produits pour favoriser la croissance des cheveux.



Le processus est simple : faire bouillir une demi-tasse d’huile de coco avec 7 à 8 feuilles de curry frais. Vous allez obtenir un composé noir que vous allez appliquer sur le cuir chevelu et les cheveux. Répétez ce traitement deux fois par semaine. Non seulement il va stimuler la croissance des cheveux, mais il va également inverser le processus des cheveux blancs.











