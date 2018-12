Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voilà à quoi ressemble un mariage à 100 millions de dollars ! Rédigé par leral.net le Samedi 15 Décembre 2018 à 18:05 | | 0 commentaire(s)| Se marier, cela veut très souvent dire économiser, et se tenir à un budget parfois serré. Mais pas pour tout le monde. La fille de l'homme le plus riche de l'Inde a dit oui à son fiancé, et l'addition finale était très salée. Forcément, il y avait Beyoncé...

Essayez d'imaginer un mariage entre les familles de Bill Gates et de Jeff Bezos. Il y aurait du bling, de l'or et du glamour à revendre. C'est un peu à cela, version Bollywood, qu'ont assisté les invités du "Mariage de l'année" Non, il ne s'agissait pas de celui de Meghan Markle et du prince Harry.



Le mariage d'Isha Ambani



Le mercredi 12 décembre, Isha Ambani, la fille de l'homme le plus riche de l'Inde, Mukesh Ambani, a dit oui à son fiancé Anand Piramal, issu d'une riche famille d'industriels. Les festivités ont eu lieu dans l'immeuble de 27 étages que possède la famille de la mariée en plein cœur de Bombay. Déjà, ça en impose.

Pour l'occasion, le jour de l'union, les rues avaient été entièrement recouvertes de fleurs afin de mener les invités jusqu'au lieu de la cérémonie.



Avant cela, les petits veinards avaient été conviés à différentes animations et évènements festifs sur plusieurs jours, comme le veut la coutume indienne. Ils ont notamment assisté à plusieurs évènements nocturnes spectaculaires dans les plus beaux endroits de la ville d'Udaipur, comme l'hôtel Oberoi Udaivilas ou le City Palace, un palais qui date du XVIIIe siècle.

Ils ont entre autres, eu droit à un concert privé de Beyoncé.



Les invités très showbizz du mariage

Si les deux familles avaient décidé de mettre le paquet, c'est aussi en raison de l'impressionnante liste des invités.

Il y avait les Clinton, le PDG de la Fox James Murdoch, Natalia Vodianova et son époux Antoine Arnault, ou encore les jeunes mariés Priyanka Chopra et Nick Jonas. Sans oublier tout le gratin des stars de Bollywood : Janhvi et Kushi Kapoor, Aishwarya Rai la comédienne et ex miss Univers, ou encore l'étoile montante Alia Bhatt.

En tout et pour tout, le budget de l'évènement avoisine plus ou moins les 100 millions de dollars. La performance de Beyoncé n'aurait coûté que 3 ou 4 millions, c'est à dire une broutille, même moins chère que les différentes robes de la mariée, recouvertes d'or et de diamants véritables.

Dire que pendant ce temps là, certains doivent choisir entre le photographe et le dj...











Cosmopolitan.fr





