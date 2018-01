Voilà ce qui donne un orgasme plus puissant aux hommes Une étude américaine démontre que les hommes ont un plaisir plus intense lorsqu'ils voient une nouvelle femme faire l'amour. Explications.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2018 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|

Messieurs, vous aimeriez que votre plaisir monte un peu plus vite ? Selon une étude publiée dans la revue Evolutionary Psychological Science, un homme aurait un orgasme plus intense lorsqu'il est stimulé par la vue d'une nouvelle femme. "Les hommes éjaculent une plus grande quantité de sperme, des gamètes plus vives et plus rapidement lorsqu'ils sont exposés à des images d'une nouvelle femme", explique l'étude.



Deux causes à ce phénomène



Selon l'équipe de chercheurs, voir une femme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, provoque un sentiment de challenge pour l'homme. Afin d'arriver à cette conclusion, 23 hommes âgés de 18 à 23 ans ont été réunis. Leur plaisir, la quantité et la fertilité de leur sperme ont été observés et analysés pendant la projection de six films coquins, mettant en scène le même couple dans des situations différentes. Chaque volontaire ressentait un plaisir constant et une quantité de semence semblable à chaque film.



Les chercheurs ont montré un 7e film coquin dans lequel l'actrice était différente. Le plaisir des volontaires se manifestait plus rapidement et de façon plus intense. La quantité de sperme était plus importante.









Webnews

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook