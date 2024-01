Vol à Ouakam : Le multirécidiviste dilapide les 5 millions francs Cfa d’un chef d’entreprise

Adama Ndiaye, multirédiviste en matière de vol, a été condamné à deux ans, dont un ferme. Lors de son dernier forfait, le malfaiteur a emporté le sac d’un chef d’entreprise qui comportait 5 millions francs Cfa, un téléphone portable de marque Samsung et un ordinateur Macbook.



D'aprés le récit de "Rewmi", Aboubakry N., habitant de la Sicap Baobab, âgé de 39 ans, a subi un vol dans la nuit du 19 au 20 décembre 2023. Après une séance de sport en ville, la victime est passée à son entreprise sise à Ouakam, pour récupérer des documents. Une fois à l’intérieur de son bureau, Adama Ndiaye a cambriolé son véhicule, en emportant le sac qui se trouvait dans la malle arrière.



Le sac contenait 5 millions francs Cfa, un téléphone portable de marque Samsung et un ordinateur Macbook. Son forfait commis, Adama Ndiaye a distribué l’argent de gauche à droite. Au moment de son interpellation par les éléments de la Section de la Recherches, il ne restait que 400.000 francs Cfa dans le sac.



À l’interrogatoire, le délinquant a confié aux enquêteurs avoir agi de concert avec Mamadou Pathé Diallo, qui a reçu 400.000 francs Cfa. Adama Ndiaye a ajouté avoir offert 15.000 francs Cfa à Moustapha Faye et 40.000 francs Cfa à Coumba Kandé. Appréhendés, Mamadou Pathé Diallo et Moustapha Faye ont rejoint leur acolyte présumé en détention. Coumba Kandé a, elle, bénéficié d’une liberté provisoire après son inculpation. Devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, les prévenus ont clamé leur innocence. Né en 1973, Adama Ndiaye a renseigné qu’il est récupérateur d’ordures.



La nuit des faits, il était avec Moustapha Faye. Quand il a ramassé le sac près d’une poubelle, celui-ci a profité de son état d’ivresse pour lui voler une partie de l’argent. Toutefois, Adama Ndiaye a lavé à grande eau Mamadou Pathé Diallo, arguant qu’il avait fait ses aveux sous la torture.



Embouchant la même trompette, Mamadou Pathé a fait savoir qu’il avait perdu de vue Adama Ndiaye depuis plusieurs semaines. À leur tour, Coumba Kandé et Moustapha Faye ont réfuté le recel. Assurant la défense des intérêts de la partie civile, Me Aboubacry Barro a imputé le vol à Adama Ndiaye, Moustapha Faye et Mamadou Pathé Diallo qui, selon lui, ont formé une association de malfaiteurs pour s’en prendre à d’honnêtes citoyens.



« Ils ont été jugés à deux reprises pour des vols commis la nuit avec violence », fulmine-t-il. En guise de dédommagement, Me Barro a demandé 10 millions francs Cfa. Dans ses réquisitions, le substitut du procureur a requis deux ans ferme contre Moustapha Faye et Adama Ndiaye et la relaxe pour leurs co-prévenus.



Rendant son délibéré, le juge a retenu la culpabilité d’Adama Ndiaye, qui a écopé de deux ans, dont un ferme ainsi qu’un dédommagement de 6 millions francs Cfa. Moustapha Faye, Mamadou Pathé Diallo et Couma Kandé ont été relaxés des poursuites.