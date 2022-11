Vol avec effraction : H. A. G. Ghaly défonce la porte de chambre de son logeur et emporte 8.500.000 francs Cfa

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Novembre 2022 à 11:58

H. A. G. Ghaly, de nationalité égyptienne, âgé de 44 ans, est du genre bien particulier. En effet, il n'a trouvé mieux à faire que de dérober à son ami A.S.A. Saïd qui l’hébergeait, la rondelette somme de 8.500.000 francs Cfa, avant de se fondre dans la nature.



Un acte qui va lui coûter cher, puisqu’il a été démasqué avant d'être déféré au parquet pour vol avec effraction par la Division des Investigations Criminelles (Dic). Les faits se sont produits le 19 octobre dernier. A. S. A. Saïd, habitant Keur Massar, avait décidé de s'absenter pour quelques jours. Ainsi, il demande à son ami Ghaly de lui surveiller la maison. Malheureusement, ce dernier va profiter de son absence pour défoncer la porte de sa chambre et emporter 8.500.000 francs Cfa.



A en croire "L'As", après avoir commis son forfait, Ghaly prend la direction de Touba pour s'y réfugier, avec l'intention de retourner au Caire. Quelques jours plus tard, Saïd refait surface et constate que la porte de sa chambre a été défoncée. Pis, il découvre que son argent a été emporté par Ghaly.



Aussitôt, il saisit la Dic d’une plainte contre son ami, avant d'entreprendre des recherches avec l'aide de ses compatriotes basés au Sénégal. Ce qui a porté ses fruits. Car il n’a fallu que quelques jours pour que le mis en cause soit localisé à Touba. Il est interpellé et conduit à la police, avec en sa possession 7.400.000 francs Cfa. Interrogé sur ses agissements délictuels, H. A. G. Ghaly reconnaît sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Il soutient avoir utilisé la somme de 1.100.000 FCfa pour les préparatifs de son retour en l'Égypte, avant de réclamer un moratoire pour le remboursement du restant de l'argent à son bienfaiteur.



Une demande refusée par Saïd, qui exige le remboursement intégral de son argent, parce que dépité par l'attitude de son compatriote qu'il a aidé à démarrer ses activités, en lui prêtant 1.500.000 Fcfa à son arrivée au Sénégal. Ainsi, Ghaly a été placé en garde-à-vue, avant d'être déféré au parquet pour vol avec effraction.

