Vol commis la nuit avec violence et arme blanche: Dix ans de réclusion criminelle pour Serigne Modou Fall

Âgé de vingt-cinq piges, pêcheur de profession et célibataire sans enfant, Serigne Modou Fall est de la race de ces psychopathes sadiques, qui n'hésitent pas à tuer pour de l'argent. Le 26 mai 2021, il quitta son domicile sis à la commune de Cayar, en direction de Khombole, avec une petite sacoche en bandoulière, dans laquelle il avait dissimulé un poignard. Une fois arrivé sur place, il loue les services du jeune Abdoulaye Seck, un conducteur de moto Jakarta pour une course vers le village de Keur Diouldé, distant d'une trentaine de kilomètres de Khombole, raconte "L'As".



Après discussions, les deux tombent d'accord sur la somme de 2500 francs Cfa pour la course. Mais une fois sur le trajet, Serigne Modou Fall qui était assis derrière Abdoulaye Seck à l'arrière de la moto, sort son poignard et administre cinq coups au conducteur. Celui-ci tente de résister à son agresseur, mais finit par s'affaler sous la violence des coups reçus au dos, sur la joue gauche et à l'abdomen.



Laissant sa victime gisant dans une mare de sang, Serigne Modou Fall s'empare de la moto, grimpe dessus et file à toute allure. Même luttant contre la mort, Abdoulaye Seck réussit à informer avec son smartphon,e ses collègues conducteurs de moto. Immédiatement, ces derniers se dispersent pour se lancer à la recherche du sadique agresseur. Ils finissent très vite par rattraper Serigne Modou Fall vers Bambey, avec la moto volée. Celui-ci passe un mauvais quart d'heure entre les mains des jeunes "Jakartamen". Mais les éléments de la brigade de gendarmerie de Bambey arrivent vite sur les lieux du lynchage pour tirer d'affaire l'agresseur d’Abdoulaye Seck.



Pendant ce temps, les sapeurs-pompiers de Khombole ont évacué le jeune poignardé vers l'hôpital de ladite localité. Abdoulaye Seck quitte l'hôpital après cinq semaines d'hospitalisation.



Face aux enquêteurs, Serigne Modou Fall passe aux aveux et dévoile en détail, son modus operandi. Devant le juge, il réitère ses aveux. Mais devant la barre de la Chambre criminelle, hier, il a déclaré avoir fait ces aveux parce qu'il n'était pas dans son état normal. Au juge, l'accusé déclare n'avoir fait que se défendre contre Abdoulaye Seck, qui voulait lui imposer un tarif de 3000 au lieu de 2500 francs Cfa. Selon Serigne Modou Fall, c'est Abdoulaye Seck qui l'a attaqué au couteau avec lequel il s'est défendu, en lui assénant plusieurs coups avant de disparaître avec la moto. Une version des faits qu’Abdoulaye Seck a battue en brèche, avant de lui réclamer 3.5 millions FCfa de dommages et intérêts.



Après les débats d'audience, l'assistance a eu droit à une alléchante opposition entre le procureur général Aly Ciré Ndiaye et l'avocat de la défense, Me Abdou Dialy Kane. Visiblement nostalgique de leurs face-à-face au palais de justice de Dakar, les deux robes noires ont fait preuve de tellement de détermination à remporter la palme, qu'ils ont, peut-être involontairement, offert un magnifique spectacle au public. " Le jour des faits, les éléments de la brigade de gendarmerie ont été alertés par le maire de Ndol-Ndol, de l'interpellation de l'accusé qui était sur le point d'être lynché par une foule de conducteurs de moto. Dépêchés sur les lieux, les gendarmes ont arrêté Serigne Modou Fall.



Lorsqu'il a été interrogé, il a fait des aveux circonstanciés, indiquant avoir volontairement administré plusieurs coups de couteau à Abdoulaye Seck. En outre, il a déclaré aux gendarmes qu'il avait quitté son Cayar natal pour se rendre à Khombole, dans le seul but de voler une moto. Aujourd'hui, il veut revenir sur ses aveux en disant qu'il a avoué parce qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens.



En réalité, Serigne Modou Fall a choisi de louer les services d'un conducteur, dont la moto était quasiment neuve. Il l’a poignardé de façon lâche, certes, mais avec une telle cruauté, qui dépasse l'entendement. Après avoir accompli son forfait, il a pris la moto et s'en est allé, laissant sa victime baignant dans son sang. Il faut aussi noter la très mauvaise foi de l'accusé. La version des faits évoqués par l'accusé est insensée. Il prend les membres de la Chambre pour des demeurés. Je requiers qu'il vous plaise de déclarer l'accusé coupable de tous les chefs. Et pour la répression, vous le condamnerez à vingt ans de réclusion criminelle ", a requis Aly Ciré Ndiaye.



Me Abdou Dialy Kane de rétorquer. " C'est aujourd'hui, un réel plaisir de retrouver ici à Diourbel, mon cher ami, le procureur Aly Ciré Ndiaye, qui m'a infligé des misères à Dakar pendant des années. Et aujourd'hui encore, il récidive en demandant vingt ans de réclusion criminelle contre mon client, pour un dossier aussi léger. La peine requise par le procureur n'est pas justifiée. Dans ce dossier, la circonstance de nuit n'existe pas. Le procureur a également parlé de détention illégale d'arme. Mais il n'a pu présenter l'arme du crime, qui est un élément d'appréciation. Le procureur a tenté de présenter l'arme du crime.



Mais en réalité, il a présenté un couteau qui a été mis sous scellés pour une autre affaire d'assassinat. Je connais la volonté de répression du procureur Aly Ciré Ndiaye, parce que c'est dans son rôle de parquetier. En tout état de cause, il résulte du dossier que la victime et l'accusé se sont battus. Il est aussi constant qu'ils se sont mutuellement infligé des blessures. Parce que mon client a reconnu s'être emparé de la moto et s'en est allé avec. La Chambre peut retenir le vol avec violence. Mais en aucun cas, elle ne peut retenir la circonstance de nuit. Aussi, la détention illégale d'arme ne peut être retenue contre mon client, parce qu'il y a un doute sur la propriété de l'arme en question.



L'infraction de vol avec violence peut être retenue contre Serigne Modou Fall. Ces faits requièrent une sanction, voire une condamnation. Mais mon client a été sévèrement puni parce que battu par une foule, une vengeance privée. Il a aussi été puni par une longue détention provisoire. Mon client est un délinquant primaire qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice pénale. Il n'a que 25 ans. Il n'a ni tué ni amputé. Humblement je plaide une application extrêmement bienveillante de la loi ".



Revenant à la charge, le procureur Aly Ciré Ndiaye a tenu à apporter ses précisions. " S'il y a quelqu'un à qui l'avocat de la défense doit s'en prendre par rapport à la peine de vingt ans requise, c'est bien au législateur et non au procureur. Qu’on n’essaie pas d'embarquer la Chambre par rapport au couteau. Aussi, l'accusé a fait des aveux circonstanciés ", a-t-il indiqué.



" Du temps de Montesquieu, on disait que le juge est l'œil de la loi. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, l'accusé qui est là sous vos yeux, n'est pas la même personne que vous aviez arrêtée. Il faut donner à ce jeune garçon l'occasion de se resocialiser. Il y a eu vol et violences, certes, mais ce n'est pas un meurtre. Il n’y a pas de blessures aussi graves qui requièrent vingt ans de réclusion criminelle. Il n'a que 35 jours d'indisponibilité temporaire de travail(Itt) ", a conclu Me Kane.



Rendant son verdict, la Chambre a disqualifié les faits de vol commis la nuit avec violence et arme blanche, en vol commis avec violence. C'est ainsi que Serigne Modou Fall a écopé de dix ans de réclusion criminelle et trois millions de francs Cfa de dommages et intérêts.