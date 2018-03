Vol d’électricité: Koromack Faye relaxé

Le célèbre Saltigué, Koromack Faye peut pousser un ouf de soulagement. Le différend qui l'opposait avec la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (Senelec) a été vidé par le juge du Tribunal de Dakar. Il a été purement et simplement relaxé. Ce, après plusieurs renvois.



En effet, selon le conseiller de l'accusé Me Diallo, les accusations portées contre son client n’ont aucun fondement juridique et atteignent la dignité et l’honneur d’une personnalité de la trempe de Korormack Faye. Pour rappel, le Saltigué était accusé de procéder à des branchements clandestins au niveau de son restaurant- dibiterie et de sa villa sis aux Hlm Grand-Yoff. Les services de Mouhamadou Mactar Cissé avaient saisi la justice.