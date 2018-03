Vol d’électricité : Un Imam et délégué de quartier arrêtés

Le dispositif anti-fraude mis en place par la Senelec a encore fait tomber des têtes. Libération révèle dans son édition du jour que la Brigade de recherche de Dakar a mis aux arrêts des fraudeurs parmi eux un Imam et un délégué de quatier. Selon le journal, les mis en cause habitent à la Cité Almadies II et Lebou gui de Rufisque.

