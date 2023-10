Vol d'un registre a la commune de Touba : L'agent municipal Oumy Sall et le rabatteur Modou Ndao envoyés en prison Nouvellement embauchée au centre d'état civil de la commune de Touba, Oumy Sall sera édifiée sur son sort jeudi prochain devant le tribunal d'instance de Mbacké. En effet, la dame et le rabatteur Modou Ndao ont été inculpés de vol et de complicité de vol d'un registre d'actes de naissance

C'est devant le tribunal d'instance de Mbacké que le rabatteur Modou Ndao et sa présumée complice Oumy Sall vont devoir s'expliquer jeudi prochain. Les deux sont poursuivis pour les chefs de vol et de complicité de vol, fraude et faux dans un document administratif.



C'est le 5 octobre dernier que les éléments de la sûreté urbaine de Dakar ont été informés qu'un individu se trouvant dans leurs locaux, possédait par devers lui un registre du centre d'état civil de Touba. Surpris par cette découverte, les policiers interpellent le mis en cause qui, après un interrogatoire poussé, leur révèle qu'il est entré en possession du registre par l'entremise de la dame Oumy Sall, une employée du centre d'état civil de Touba.



Dès lors, un rapide transfert du mis en cause de Dakar à Touba a permis la confrontation entre Modou Ndao et Oumy Sall. Cette dernière avoue qu'elle collabore depuis ses débuts avec le rabatteur mais a nié lui avoir remis le registre dont elle dit n'avoir jamais constaté la disparition de son bureau.



Selon elle, Modou Fall aurait profité d'un moment d'inattention de sa part pour emporter le registre avec lui. Des dénégations qui n'ont pas convaincu le procureur du tribunal d'instance de Mbacké qui, après son face-à-face avec les deux mis en cause, les a placés sous mandat de dépôt et les a envoyés à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Mbacké.



Après avoir été inculpés pour les délits de vol et complicité de vol, fraude et faux dans un document administratif, Modou Ndao et Oumy Sall seront jugés ce jeudi 12 octobre prochain devant le tribunal d'instance de Mbacké. Et si les faits pour lesquels ils sont poursuivis sont établis, ils encourent entre trois mois et deux ans de prison ferme et une amende entre vingt mille et deux cent mille francs Cfa

L’As



