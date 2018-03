Vol d'une moto de la Caisse de sécurité sociale : Maha Diop écope de six mois de prison Le tribunal des flagrants délits de Dakar a jugé et condamné la vingtaine, Maha Diop à deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme pour vol de moto. Il doit également allouer la somme de 1, 5 millions à la Caisse de sécurité sociale, à titre de dommages et intérêts. Quant à son receleur le sieur Madiagne Thiello qui n'a pas comparu à la barre, il a écopé de deux ans d'emprisonnement avec sursis.

C'est dans la nuit du 4 au 5 mars dernier, que le sieur Ousseynou Mbengue, électricien à la Caisse de sécurité sociale a été victime d'un vol de moto, appartenant à son entreprise dans son domicile sis, aux maristes.



Ainsi, suite à sa plainte le lendemain des faits au niveau de la gendarmerie de Hann, les pandores ont retrouvé la moto avec à son bord le jeune Maha Diop en pleine centre-ville.



Entendu la vingtaine, Maha Diop, domicilié au quartier zone B soutient qu'il avait perpétré son forfait en compagnie de ses deux amis, Mamadou Diallo et Maguette Ngom. Et, il avait déjà vendu la moto au prix de 300 mille francs à Madiagne Thiello et celui- ci, devrait prendre sa moto après quelques réparations.

Des déclarations que le mineur Mamadou Diallo a confirmées, en alléguant qu'il a reçu 60 mille francs comme commission après la vente du scooter.



Tandis que le second Maguette Ngom, domicilié à la Médina a balayé d'un revers de main l'accusation, en arguant qu'il était à Touba le jour des faits sans convaincre les limiers de sa bonne foi.



A son tour le sieur Madiagne Thiello dit qu'il ignorait l'origine frauduleuse de la moto et, qu'il a connu Maha Diop par l'intermédiaire de ses deux amis mécaniciens Gora Diagne et Maguette Mbow.



Attraits ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour vol en réunion, Maha Diop et Maguette Ngom maintiennent chacun ses déclarations préliminaires.



A la question de l'un des conseils de son présumé acolyte Maguette Ngom à savoir combien ce dernier, a reçu comme commission après la vente du scooter, Maha Diop rétorque qu'il ne lui a rien donné parce qu'il devait soigner sa mère qui était malade.



Poursuivis pour complicité, Gora Diagne et Maguette Mbow soutiennent qu'ils ne sont mêlés ni de près ni loin au vol. Et, Maha Diop ne leur a jamais dit qu'il avait subtilisé la moto.



Le conseil de la Caisse de sécurité sociale a par ailleurs, réclamé 2 millions de FCfa à titre de dommages et intérêts après avoir demandé au juge de retenir les prévenus dans les liens de la détention. D'après la robe noire, le scooter a été retrouvé dans un état piteux et rien que sa réparation s'élève à 600 mille francs. Sans compter la boîte à outils d'une valeur de 800 mille francs qui s'y trouvait.



Dans son réquisitoire, le parquet a requis deux ans d'emprisonnement ferme contre Maha Diop et Maguette Ngom, avant de solliciter la relaxe de Gora Diagne et Maguette Mbow. Et six mois d'emprisonnement contre Madiagne Thiello pour recel.



Selon le maître des poursuites, ce dernier a agi en connaissance de cause, en achetant une moto d'une valeur de 4 millions à 300 mille francs.



Les conseils des prévenus ont tous plaidé la relaxe, excepté celui de Maha Diop, Me El Mamadou Ndiaye qui a sollicité une application bienveillante de la loi pour son client.



Des plaidoiries que le juge a suivi lors dans son délibéré, avant de condamner Maha Diop à deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme et, à payer 1, 5 million de nos francs à la Caisse de sécurité sociale.



Ainsi, il a relaxé Maguette Mbow, Maguette Ngom et Gora Diagne.



Kady FATY Leral

