Vol de 20 tonnes de ciment : Assane Fall et Samba Bakhoum écopent de deux ans d'emprisonnement, dont 21 jours ferme Assane Fall et Samba Bakhoum, tous deux chauffeur de leur état, ont été jugés et condamnés ce vendredi par le tribunal des flagrants délits de Dakar à deux ans d'emprisonnement, dont 21 jours ferme. Agés respectivement de 26 ans et 24 ans, ils ont été reconnus coupable du chef de vol en réunion, portant sur 20 tonnes de ciment au préjudice du commerçant Touba Khouma.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Août 2018 à 17:05

Devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar où, ils ont comparu ce vendredi, pour vol de 20 tonnes de ciment, Assane Fall et Samba Bakhoum sont passés directement aux aveux. C'est dans la nuit du 21 juillet dernier que les deux chauffeurs qui travaillent comme journaliers à la Sococim, ont jeté leur dévolu sur le camion du commerçant Touba Khouma, stationné à quelques mètres de l'usine avant d’y soustraire du ciment.



Seulement, les deux mis en cause avaient voulu entraîner dans leur chute l'employé de leur victime, en l'occurrence Bassirou Ndiaye, chauffeur du véhicule. Ce dernier qui a contesté énergiquement son implication dans les faits depuis l'enquête préliminaire, a été finalement relaxé.



« La nuit des faits, c'est à 22 h que Bassirou Ndiaye m'avait joint au téléphone, en m'instiguant d'aller voler le camion et de vendre le ciment le plus rapidement possible. Après m'avoir expliqué la stratégie à adopter pour mettre le moteur en marche, j'ai informé à mon tour Samba Bakhoum. Ainsi, on a attendu 2 h du matin pour subtiliser le véhicule.



Après avoir écoulé le ciment à crédit, en raison de 40 mille francs la tonne auprès de l'employé du commerçant, Magor Samb. On a abandonné le camion dans le village de Ndiaye Lô. C'est le lendemain qu'on a été appréhendés par les éléments du Commissariat de Rufisque au moment d'aller récupérer notre argent au lieu de commerce de notre client », a expliqué Assane Fall, né en 1992 et domicilié au quartier Colobane de Rufisque.



Des allégations confirmées par son acolyte, Samba Bakhoum qui a ajouté qu'il devrait gagner 4500 francs comme commission. A son tour Touba Khouma, 49 ans, commerçant, domicilié à Bargny explique : « C'est sur mon instruction que Bassirou Ndiaye avait stationné le camion sur les lieux. C'est un garçon qui a fait 5 années avec moi. Mais, il ne m'a jamais volé un centime. Car, je l'ai à maintes reprises commissionné d'aller récupérer des dizaines de millions auprès de mes clients.



Lorsqu'il m'a informé du vol, le lendemain, je me suis rendu aussitôt au Commissariat. Par la suite, on a entrepris des recherches ensemble. Mais, c'est mon deuxième chauffeur, Alioune Sow qui m'avait joint au téléphone pour m'informer que le ciment était dans le magasin du commerçant Magor Samb. En ce moment, le camion avait déjà été retrouvé dans le village de Ndiaye Lô ».



Entendu en qualité de témoin, Magor Samb allègue : « C'est mon employé Youssou Gaye qui m'avait appelé au téléphone pour m'informer qu'Assane Fall et Samba Bakhoum avaient du ciment à vendre. Comme j'ignorais l'origine frauduleuse du produit, je lui ai dit d'acheter. Lorsque, je l'ai su le lendemain par le biais d'Aliou Sow, j'ai tout restitué. Et, c'était la deuxième fois qu'Assane nous vendait du ciment ».



Le parquet a requis l'application de la loi.



Quant à Me Ibrahima Mbengue constitué pour la défense de Bassirou Ndiaye, il a plaidé le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens. « Vous ne pouvez pas retenir la culpabilité de mon client sur la base des déclarations de ses co-prévenus. C'est un garçon honnête comme l'a dit son employeur. Il n'est ni de près ni de loin mêlé au vol qui l'a trouvé chez lui, en train de dormir. Il suffit que ses co-prévenus accrochent une petite barre de fer sur la porte du camion pour l'ouvrir. Et comme ils sont chauffeurs, ils ont pu facilement déplacer le véhicule en appuyant sur le bouton de démarrage », a relevé la robe noire.



Me Domingo Dieng et Cie ont par ailleurs tous sollicité la clémence pour leurs clients. Des plaidoiries qu'a suivies le juge qui a condamné Assane Fall et Samba Bakhoum à deux ans d'emprisonnement, dont 21 jours ferme. Avant de relaxer Bassirou Ndiaye.



Kady Faty Leral



