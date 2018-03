Vol de 400 mille à la Pharmacie de la République : Les deux récidivistes Amadou Seck et Moussa Sow, condamnés à 1 an de prison Âgés tous les deux d'une quarantaine d'années, Amadou Seck et Moussa Sow ont été jugés et condamnés ce vendredi à deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour les délits d'association de malfaiteurs et de vol en réunion. Les deux récidivistes avaient subtilisé la somme de 400 mille francs, courant mois de février dernier à la pharmacie de la République.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Mars 2018 à 17:44 | | 0 commentaire(s)|

Les deux prévenus Amadou Seck et Moussa Sow se sont connus à la prison de Diourbel en 2009, où ils avaient purgé des peines ferme pour vol. Au lieu de se répentir, suite à leur séjour carcéral, les deux malfrats se sont introduits courant mois de février dernier, à la Pharmacie de la République, avant d'y subtiliser la somme de 400 mille francs, rangée dans un tiroir de ladite structure.



Malheureusement pour eux, ils seront filmés par les caméras de surveillance, installées sur les lieux. Mais devant la barre du tribunal des flagrants délits ce vendredi, les deux prévenus ont adopté le système de défense de la dénégation.



Né en 1976, marié et père de 3 enfants, Amadou Seck, domicilié à Guédiawaye soutient : « Je n’ai pas besoin de voler monsieur le juge. J'étais parti à la Pharmacie pour acheter un médicament. Car, je souffre d'une maladie sexuelle. Celui qu'on voit dans la vidéo en train de dérober les 400 mille dans le tiroir, ce n'est pas moi. Je suis commerçant et j'ai ma boutique de prêt-à-porter, sis au Rond-Point Case-bi des Parcelles Assainies.



En outre, j'ai hérité d'une maison de mes défunts parents que j'ai mis en location et j'y gagne chaque mois 300 mille francs. Les enquêteurs n'ont trouvé sur moi qu'un portable de marque J 7 qui appartient à la dame Marie Louise Clara, vendeuse à la boutique Aldo. Et ce téléphone, c'est un gars qui me l'a vendu près de ma boutique. J'avais même dit aux enquêteurs que j'étais prêt à rembourser la dame. C'est après mon déferrement au parquet le 5 mars dernier, que j'ai vu Moussa Sow. Mais on ne se connaît même pas ».



Lui emboîtant le pas, Moussa Sow, né en 1973, marié et père de 5 enfants, de conforter la thèse de son acolyte. « Je le jure, la main sur le cœur que je ne connais pas Amadou Seck. Même si les enquêteurs ont écrit dans le procès-verbal que c'est moi qui ai donné son nom. Je me suis retrouvé fortuitement le jour du vol en dehors de la Pharmacie. Je gagne ma vie dignement dans la pêche pour subvenir aux besoins de ma famille. Et, je souffre d'un problème de cœur », se défend le prévenu, Moussa Sow.



Dans son réquisitoire, le parquetier a par ailleurs, souligné que les prévenus ne peuvent pas bénéficier de circonstances atténuantes. Car, dit-il, ils ont fait preuve de mauvaise foi ,en essayant de nier l'évidence, en plus d'être des récidivistes. Et, à l'enquête préliminaire, ajoute-t-il, ils avaient reconnu les faits, en soutenant qu'ils avaient un besoin pressant d'argent pour acheter des médicaments, parce qu'ils sont malades.



Au regard de tous ces éléments, il a requis deux d'emprisonnement ferme contre eux.



La défense quant à elle, a plaidé une application bienveillante de la loi. Selon Me Iba Mar Diop, ses clients ont une dépendance pour la drogue, raison pour laquelle, allègue-t-il, ils s'adonnent au vol, quand ils n'ont pas de quoi se procurer du produit dangereux pour la santé.



« Ils ont été tous les deux internés à l'Hôpital de Fann pour une cure de désintoxication. Ils ne sont même pas conscients de leurs actes. Et leurs familles respectives, sont prêtes à les faire interner encore, lorsqu'ils sortiront de prison », a-t-il révélé.



Au terme de sa plaidoirie, le juge a condamné les récidivistes à deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme.











Kady FATY Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook