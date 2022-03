Vol de bétail: Souleymane Keïta dérobe trois moutons et… s’endort près du lieu de son forfait ! Souleymane Keïta est assurément un drôle de voleur. Ayant dérobé trois moutons dans le troupeau d’un berger, on l’a retrouvé non loin du lieu du vol, dormant dans un véhicule en panne et les moutons bien attachés.

Adama Koulibaly est un éleveur de moutons. Dans la nuit du 20 au 21 mars dernier, il a été victime d’un vol. Tard dans la nuit, ayant entendu du bruit, il s’est levé pour constater la disparition de trois de ses moutons qui étaient dans leur enclos. Suivant les traces des animaux, il s’est mis à leur recherche, raconte-t-on dans "Le Témoin".



Avec la pénombre et pour des raisons de sécurité, il décide d’attendre le petit matin pour poursuivre ses recherches. Vers 8 heures, alors qu’il menait à nouveau ses investigations, son attention fut attirée par la présence de moutons à côté d’un véhicule en stationnement dans un garage.



A l’intérieur de ce véhicule, un individu du nom de Souleymane Keïta dormait tranquillement. Etant convaincu qu’il s’agissait bien de ses brebis, le sieur Adama Koulibaly a réveillé le mis en cause qui a tenté de prendre la fuite.



Assisté par de bonnes volontés, le propriétaire a réussi à maîtriser son voleur qui fut conduit à la police. Face aux policiers, malgré qu’il a été pris la main dans le sac, il a tenté de nier l’évidence. « Je suis mécanicien établi dans le garage. Comme d’habitude, je suis venu travailler à 8 heures. Une fois sur les lieux, j’ai trouvé des moutons couchés sous une voiture en panne. La vendeuse de petit déjeuner que j’ai interrogée, m’a dit ne pas connaitre le propriétaire des moutons », s’est-il défendu, tout en niant avoir tenté de prendre la fuite. N’ayant pu convaincre les enquêteurs, il a été arrêté et déféré au parquet.

