Vol de bétail et trafic de chanvre indien: Un redoutable gang démentelé Une bande de malfaiteurs qui s’activaient dans le vol de bétail et le trafic de chanvre indien dans la localité de Darou Salam à Keur Massar, a été démantelée par la Gendarmerie nationale.

Lors d’une opération exécutée le 2 juin 2022, dans le cadre de l’intensification des actions de sécurisation mise en œuvre par le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale, la Brigade territoriale de Keur Massar a exploité un renseignement faisant état de la présence d’individus suspects au quartier Darou Salam.



Ainsi, un dispositif de surveillance de filature et d’interception a permis d’arrêter treize (13) malfaiteurs, parmi lesquels, un récidiviste connu des services judiciaires.



D’après le communiqué, les fouilles et perquisitions opérées sur les auteurs et dans leurs domiciles respectifs ont donné des résultats positifs avec la saisie de plusieurs armes blanches, de chanvre indien, de machines à sou et de billets de banque.



