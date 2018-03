Vol de bijoux en or estimés à 5 millions de FCfa : Le vigile Aboulaye Dior risque un an ferme Il est accusé de vol de bijoux en or d'une valeur de 5 millions de nos francs, par l'un des locataires de l'immeuble où il est préposé à la sécurité à Hann Mariste. La trentaine, Aboulaye Dior a comparu ce mardi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le prévenu bien qu'ayant énergiquement contesté les faits, il risque toutefois un an de prison ferme, si toutefois, le juge suit le parquet dans son réquisitoire. Le vigile sera édifié sur son sort, le 8 mars prochain.

Victime d'un cambriolage dans son appartement sis à Hann Mariste, le sieur Bangoura est convaincu que son voleur n'est personne d'autre que le gardien des lieux, en l'occurrence le nommé Abdoulaye Dior. Devant la barre la partie civile a expliqué que le jour des faits, il était parti au boulot avec sa femme. Et, vers les coups de 12h 12 mn, il a été informé par le prévenu que son appartement, situé au premier étage a été cambriolé par des malfaiteurs. C'est ainsi, dit-il, qu'il a quitté son bureau pour venir constater les dégâts.



« Une fois chez moi, Abdoulaye Dior me dit qu'il s'était rendu à la pharmacie pour acheter une plaquette de paracétamol au moment du vol aux environs de 10h 40 mn. J'ai constaté que le voleur a défoncé la porte de l'appartement, ainsi que celle des deux armoires de ma femme, avant de mettre la main sur ses trois boîtes à bijoux en or. Et, c'est la deuxième fois que j’ai subi ce genre de cambriolage », a expliqué la partie civile.



La première fois, révèle-t-il, ceux sont mes portables d'une valeur de 1million de francs qui ont été emportés. Il reconnaît qu’Abdoulaye Dior est seul à avoir accès dans son appartement dans le tout le quartier.



« C'est lui qui entre dans les lieux pour prendre les sachets d'ordures et les jeter à la poubelle. Lorsque, je descends aussi avec madame, il nous aide le plus souvent à faire monter nos bagages. L'immeuble est composé de neuf appartements. Le locataire que j'ai remplacé aussi, a été victime d'un cambriolage. Et à chaque fois, Abdoulaye se lave à grande eau sous prétexte qu'il n'était pas sur les lieux », a-t-il indiqué. Avant de réclamer 5 millions de FCfa.



Interrogé à son tour, le prévenu confirme les déclarations de la partie civile. Cependant, il nie être l'auteur du vol avant de déclarer : « Je suis le vigile de l'immeuble et j'ai ma chambre au niveau du rez de chaussée. Le jour des faits, j'avais des maux de dents. Ainsi, je suis parti à la pharmacie à 10h 40 mn pour acheter du paracétamol. Lorsque j'ai constaté le cambriolage à mon retour, j'ai même informé le propriétaire de l'immeuble. Car, ce dernier habite au quatrième. Mais, je ne suis mêlé ni de près ni de loin à ce cambriolage ».



Pour sa part, le Ministère public a sollicité la requalification des faits en complicité de vol. Selon lui, le prévenu est forcément impliqué dans le cambriolage. Ainsi, il a requis deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme contre lui.



La défense quant à elle, a plaidé à titre principal, le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Et, à titre subsidiaire la relaxe au bénéfice doute. Selon Me Thiam, il n'y a aucun élément objectif du dossier qui permet d'entrer en voie de condamnation. Et le seul fait, affirme-t-il, qu'on peut reprocher à son client, c'est le fait d’avoir abandonné son poste à l'heure du cambriolage.



Au terme de sa plaidoirie, le juge a fixé le délibéré au 8 mars prochain.











