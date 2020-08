Vol de cartes bancaires : Une bande de 07 fils à papa arrêtée à Saly

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Août 2020 à 19:10

C’est suite à une plainte contre x déposée par le DG d’une célèbre boite de la place, pour vol de chèque et tentative de retrait frauduleuse que la division spéciale de cybercriminalité est entré dans la danse. Après recoupements d’informations et des enquêtes, les hommes de Aly Kandé ont fini par mettre la main sur 7 individus dont 2 filles mineures entre Saly et Thiés.



Selon les enquêteurs cette bande opérait dans le triangle Dakar-Saly-Thiés en volant des chèques et cartes bancaires. La bande effectuait des retraits de centaines de millions des comptes des victimes, rapporte igfm.

