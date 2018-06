Vol de tissus : Daba Ndiaye et Oumy Fall risquent deux ans d'emprisonnement ferme Jugées ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, Daba Ndiaye et Oumy Fall risquent de croupir les deux prochaines années de leur vie en prison. Âgées d'une quarantaine d'années, elles auraient subtilisées quatre paquets de tissus Getzner au préjudice du commerçant Moussa Sarr, établi au marché HLM5 le 29 mai dernier.

Teint noir, taille moyenne, tête recouverte de voile de couleur verte qui cache pratiquement tout son visage, la dame Oumy Fall n'a pas visiblement pu digérer l'infraction de vol qui lui est reprochée. A la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar où, elle a été traduite ce lundi avec son acolyte Daba Ndiaye, elle est tombée en syncope au moment où son avocat intervenait pour assurer sa défense. Il a fallu que les agents de sécurité de proximité, présents dans la salle d'audience volent à son secours pour qu'elle retrouve ses esprits.



Il résulte des déclarations du sieur Moussa Sarr, commerçant établi au marché HLM que les deux dames s'étaient présentées à son lieu de commerce le 29 mai dernier, avant de faire main basse sur ses quatre paquets de tissus Getzner.



Seulement, après cette première opération qui a marché comme sur des roulettes, elles sont revenues le lendemain, accompagnées de leur troisième acolyte du nom d'Amina Hann qui a pris la fuite au moment de leur interpellation.



Loin de se douter qu'un de ses collègues était en train de suivre la scène, la dame Daba Ndiaye a fait tomber un coupon de Getzner avant de le cacher dans ses habits au moment où ses deux complices feignaient de marchander un tissu avec lui.



Cependant, les prévenues, vendeuses de poisson de leur état et domiciliées à Thiaroye ont battu en brèche l'accusation. « Je n'ai rien volé dans cette boutique. La veille de notre arrestation, j'y avais acheté des tissus pour mes enfants. Séduites par les bazins, Oumy Fall et Amina Hann m'ont manifesté leur désir d'en acheter elle aussi, pour leurs enfants. Dès que je me suis présentée dans la boutique avec elles, le commerçant nous a accusées à tort d'avoir volé ses tissus », a déclaré Daba Ndiaye.



Sa co-prévenue, Oumy Fall a servi la même version. Convaincue de leur culpabilité, la parquetière a requis deux ans d'emprisonnement ferme contre elles pour vol en réunion.



La défense assurée par Me Iba Mar Diop, a sollicité la relaxe au bénéfice du doute pour Oumy Fall. Et, une application bienveillante de la loi pour Daba Ndiaye.



Au terme de sa plaidoirie, le juge a fixé le délibéré au 14 juin prochain.



