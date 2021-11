Vol de voitures : La Division des investigations criminelles (Dic) a démantelé un vaste réseau Des véhicules sont volés à Dakar et à Sindia puis vendus sous formes de pièces détachées. L’enquête a permis de mettre la main sur les mis en cause qui auraient fait beaucoup de victimes. Huit (8) suspects dont «Tony », célèbre vendeur de pièces détachées à « Difoncé (wolofisme de Crédit foncier) » ont été arrêtés. Placés sous mandat de dépôt, les 8 prévenus seront devant le Tribunal des Flagrants délits de Dakar.

L. Denisova avait saisi la Dic d’une plainte contre X à la suite du vol de son véhicule Kia Sportage 2019, de couleur rouge, acquis auprès de la Sénégalaise de l’automobile. Les investigations menées ont permis de retrouver le véhicule en question complètement dépiécé à « Difoncé » (Dakar) dans le magasin du ressortissant nigérian Okongo Clément Antony surnommé « Tony ».



Arrêté puis interrogé, ce dernier a soutenu avoir acquis les pièces à 1,7 million F Cfa auprès d’un commerçant domicilié à Malicounda (département de M'Bour), du nom de Babacar Guèye. Ce dernier a été aussitôt cueilli par une équipe de la Gir.



