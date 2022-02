Vol en réunion et à l’arraché : Cinq agresseurs alpagués par la police de Grand-Yoff Le Commissariat de GrandYoff a interpellé cinq personnes pour vol en réunion avec violences. un autre individu a été arrêté pour vol à l’arraché. Bachirou D, Oumar C, Mouhamed S, Pape K et Mamadou B.D ont été déférés au parquet pour vol en réunion avec violence par la police de Grand-Yoff. Bachirou D qui s’est spécialisé dans le vol à l’arraché avec sa bande a été alpagué non loin du rond-point de Liberté 6. L’As

Vendredi 18 Février 2022

Selon nos sources, la dame A. Sagna marchait tranquillement dans la rue lorsqu’elle a vu brusquement Bachirou et sa bande lui arracher son sac à main avant de tenter de prendre la fuite. Mais c’était sans compter avec la détermination de la dame qui a crié de toutes ses forces pour alerter les riverains.



C’est ainsi que les passants ont engagé une coursepoursuite contre la bande à Bachirou. Ce dernier, moins chanceux que ses acolytes, est alors rattrapé après une courte poursuite dans une maison en construction. Livré aux limiers en patrouille, il a tenté de nier les faits.



Toutefois, il a été trahi par les témoignages accablants de A. Sagna, mais aussi d’une autre victime du nom de Guedj Sène. D’où sa mise en garde à vue avant son défèrement au parquet pour vol en réunion.



Quant à Oumar C, il s’est présenté avec trois membres de sa bande dans la boutique d’un commerçant du nom d’Amadou W.D, pour faire main basse sur trois téléphones portables de luxe et 10 autres téléphones portables simples avant de tenter de prendre la fuite. Malheureusement, cela n’a pas marché pour Oumar C qui a été rattrapé par les passants qui lui ont fait passer un sale quart d’heure.



Les hommes du Commissaire Abdou Sarr qui étaient en patrouille dans le secteur sont venus alors le cueillir. Il a été retrouvé en sa possession un cornet de chanvre indien. Conduit au poste de police, Oumar C a été déféré pour vol en réunion commis la nuit avec violences et détention de chanvre indien aux fins d’usage. S’agissant de Mohamed S, il est tombé nuitamment dans les filets des limiers vers la zone de captage, alors qu’il s’apprêtait à transporter un téléviseur écran plat et des téléphones portables.



Interrogé sur sa présence suspecte et les appareils qu’il voulait transporter, il a eu du mal à s’expliquer. C’est ainsi qu’il a montré la maison où le matériel avait été volé. Dès que le propriétaire du matériel s’est signalé, Mohamed D a été arrêté avant d’être déféré au parquet pour vol avec escalade commis la nuit.



Carreleur de profession, Pape K s’est introduit nuitamment au centre Talibou Dabo en escaladantle mur, avant de tenter d’ouvrir un bureau. Mais mal lui en a pris puisque le vigile, qui rôdait non loin des lieux, l’a attrapé avant de le livrer à la police. Il est aussi déféré au parquet pour tentative de vol commis la nuit avec escalade.



Accompagné de sa bande, Mamadou B.D faisait dans l’agression à ses heures perdues. Et c’est ainsi qu’ils s’en sont pris à une fille du nom de A.K. Alors que Mamadou B.Dtentait de fuir après leur forfait, la victime a crié de toutes ses forces pour alerter le voisinage. Il a ainsi été interpellé et conduit à la police de Grand-Yoff avant d’être déféré au parquet pour vol à l’arraché. Tandis que ses acolytes dont il dit ignorer les domiciles ont réussi à prendre la fuite.



