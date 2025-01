Vol et accès frauduleux à un système informatique : Une travailleuse du sexe condamnée à 8 mois ferme

Travailleuse du sexe, mère de 3 enfants, A. Diagne a, d’emblée, reconnu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, les faits de filouterie de transport, vol et accès frauduleux à un système informatique. Pour se défendre, la travailleuse du sexe a invoqué sa dépendance à la drogue dure, narre "leSoleil-sn".



Selon A. Dieng, taximan, en début novembre dernier, la jeune femme a loué ses services à Ngor, pour une course à Nord-Foire. Dans ce même quartier, elle s’est rendue à «Keur nar bi», puis dans une maison sans sortir. Le taximan qui a poireauté pendant une dizaine de minutes, a fini par toquer à la porte de la maison. Un homme en est sorti, torse nu, et l'a informé qu’il y a 3 entrées dans la demeure. Il lui a fait savoir qu’il n’est pas le premier taximan à se faire avoir par sa passagère indélicate. Au cours de la course, la jeune femme lui avait emprunté son téléphone portable et la somme de 10.000 FCfa. Dieng est retourné dans son véhicule, sans rien percevoir. Deux semaines plus tard, il a croisé A. Diagne dans le même secteur et l’a conduite sans difficultés à la gendarmerie de la Foire, où une autre plainte l’attendait, détaille le journal.



À en croire A. Sarr, un de ses clients, après une passe, il s’est assoupi dans une chambre d’hôtel. A. Diagne en a profité pour prendre son téléphone portable, sa carte Wave et sa pièce d’identité. Elle a appelé le service client de Wave et réussi à retirer 600.000 FCfa de son compte. Sarr était absent à l’audience. Dieng a réclamé 75.000 FCfa. Le représentant du parquet a requis 1 an ferme. A. Diagne a été condamnée à 8 mois ferme. Le tribunal a alloué 75.000 FCfa à A. Dieng. Les intérêts civils de A. Sarr ont été réservés.