Vos cheveux se cassent le plus souvent ? Le gombo à votre rescousse !

Vous serez étonnées de son utilisation pour les cheveux, et pourtant c'est un must pour l'hydratation de notre fibre capillaire. Il nourrit en profondeur les cheveux afro, et définit les boucles.





Le gel de gombo peut être utilisé comme gel capillaire pour plaquer ses cheveux. Il nourrit, hydrate les cheveux, stoppe la chute des cheveux, adoucit les cheveux, stimule la pousse, sa solution visqueuse qui est une sorte de "gomme guard" peut être utilisée dans une préparation maison de lait ou crème capillaire définisseur de boucles.



Recette de gel de gombo à réaliser soi même



Nettoyer et découper quelques gombos (une dizaine), mélanger avec un verre d’eau dans une casserole. Faire bouillir pendant quelques minutes et laissez refroidir. Ensuite, filtrer le mélange à l’aide d’un collant propre, et rajouter du miel ou une huile au choix dans le mélange. Appliquer sur la longueur des cheveux pour définir les boucles et ensuite laissez les cheveux sécher à l’air libre.



Rincez. Cette solution vous donnera de beaux cheveux qui pousseront très vite.











Yolande Jakin



