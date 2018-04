Vote de la loi sans débat sur le parrainage : Les députés de l’opposition boycottent

Le vote de la loi sur le parrainage a duré toute une journée. A l’aboutissement, la loi a été votée sans débat et sans la présence des députés de l’opposition. Insistant sur la nécessité de faire un débat avant le vote, les parlementaires de l'opposition ont décidé le boycott. N’ayant pas gain de cause, ils refusent d'être des témoin d'une orchestration qui aurait entraînée un recul démocratique au Sénégal.



Ainsi, le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niass, refusant la proposition des députés de l’opposition, a estimé qu’au préalable, il y a eu des débats de près de 5 heures.



Et, il relève que les débats ont bel et bien, eu lieu. N’empêche, les députés de l’opposition ont refusé d’assister à ce qu’ils qualifient de forfaiture. N'empêche, le président a ordonnée la poursuite du vote qui a donné un résultat favorable pour valider l'adoption de ce projet de loi sur le parrainage.



O WADE Leral