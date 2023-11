Vote du budget du Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime: Les éloges suspects des députés de Benno au DG du Port A entendre le flot de dithyrambes qui s’est abattu sur le Directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy, on ne s’embarrasse nullement à lui affubler le titre de super star de l’Assemblée nationale. Le DG du Port a littéralement noyé son ministre Pape Sagna Mbaye, qui a lui aussi abondé dans le même sens à l’endroit de Mountaga Sy.

C’est à croire que le Directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy, est sous des auspices merveilleux. Après son week-end de parrainage au « succès » largement affiché aux unes de nombre de quotidiens, le voilà, hier, littéralement acclamé par les parlementaires. Tous ont pratiquement été admiratifs vis-à-vis du DG du PAD.



Assis aux côtés de son patron Pape Sagna Mbaye, ministre des Pêches et de l’Economie maritime, lors de l’examen du budget du ministère, Mountaga Sy a dû se sentir gêné par le torrent de dithyrambes déversé sur lui par les parlementaires. Ce plébiscite a naturellement noyé le ministre Pape Sagna Mbaye, obligé de se plier à l’évidence : son DG est plus célèbre que lui.



Pourtant, le PAD a été secoué par une grève dont le mot d’ordre n’a été levé que le vendredi 10 novembre dernier. Un arrêt du mouvement d’humeur consenti par le collectif des commerçants, des transitaires et transporteurs de conteneurs, à la suite de plusieurs négociations. Ils, les membres du collectif des commerçants, des transitaires et transporteurs de conteneurs, étaient en grève pour réclamer la suppression des rubriques non homologuées sur la facturation, la suppression de la facture de surcharge, la mise à disposition de la facture 72 heures avant l’arrivée du navire, la décongestion du port, entre autres doléances.



Une grève qui a été interrompue, suite à des discussions avec le DG du port, le DG de la Douane et le PDG de DP World, qui a pris un avion privé pour venir à Dakar. « Les acteurs du port estiment que les engagements pris par Mbaye Ndiaye, Mountaga Sy et le patron de DP, répondent aux revendications formulées », écrit le site "Dakarposte". Les députés n’en ont pas parlé. Tout comme le ministre, qui s’est aligné sur le flot des éloges. Face aux députés, Pape Sagna Mbaye a reconnu le rôle important du Port autonome de Dakar (PAD) dans l'économie maritime du Sénégal. La structure est au cœur des activités de ce secteur, en dépit des difficultés. En quoi il a magnifié le travail abattu par le Directeur général dans le décongestionnement de l'enceinte portuaire et ses environs.



Le ministre dira, à titre illustratif, que plus de 180 navires ont changé de routes maritimes pour choisir le PAD à la place d’Abidjan. En commission, même si les députés « sont largement revenus sur certaines difficultés rencontrées par les usagers au PAD et qui sont principalement liées à la faiblesse de l’investissement de Dubaï Port World, cependant, ils se sont félicités des avancées enregistrées dans le décongestionnement du port grâce aux efforts et au travail remarquable du Directeur général du port », lit-on dans le rapport.



D'après le journal "Point Actu", le même rapport poursuit en précisant, que les députés « ont magnifié le mode de manutention qui permet de réduire les délais d’attente des navires et salué l’aménagement des espaces du PAD, la finalisation de la Convention collective, la hausse de la rémunération des travailleurs du port, la mise en place d’un plan d’urgence et l’acheminement des marchandises vers la plateforme industrielle de Diamniadio, ainsi que l’accompagnement des populations dans le cadre de la RSE ».



Le vote du budget n’est plus, à l’apparence, uniquement une affaire de répartition de dépenses, c’est aussi un moment pour soient tressés des lauriers à un ministre ou à un DG, ou alors une tribune de règlement de comptes. Les DG « insoumis » ou les ministres « inaccessibles », sont attendus au pied du Parlement, où les députés se lâchent pour les vilipender. On se souviendra encore des diatribes mémorables du député Moustapha Cissé Lô.



En décembre 2019, alors président du Parlement de la CEDEAO, Cissé Lô a violemment attaqué la gestion du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse. « Il y a une mauvaise gestion de l’Assemblée. Il n’y a pas de transparence, ni de contrôle des ressources destinées à son fonctionnement », avait-il clamé. Dans la foulée, il avait demandé « l’évaluation des deux dernières campagnes agricoles et la publication de tous les acteurs impliqués dans la commercialisation et les bénéficiaires des produits agricoles subventionnés par l’État du Sénégal » et fustigé le mode de financement de la Délégation pour l’Entrepreneuriat Rapide (Der).



Le projet de budget 2024 du Ministère des Pêches et de l’Économie maritime s’élève à 50 731 723 268 FCfa.

