Vote du budget du ministère de l’Economie : Amadou Hott donne les grandes orientations pour l’année 2022

Défendant son budget, le ministre Amadou Hott a informé les représentants du peuple qu’en 2022, son département mettra l’accent, entre autres, sur l’amélioration de la conduite des politiques publiques et l’efficacité de la dépense publique. Il a annoncé que le Sénégal va également lancer son cinquième recensement général de la population et de l’habitat et du Rebasing (changement dans la méthode de calcul du Pib).



Les députés n’ont pas manqué d’interpeller le ministre Amadou Hott sur le programme "Xëyu ndaw ñi", l’appui aux entreprises, la publication des conventions, le transfert de technologies. Sur l’appui aux entreprises, notamment celles évoluant dans le secteur informel, le ministre de l’Economie informe qu’il existe dans le budget 2022 des instruments de financement innovants dédiées aux Pme notamment le Programme d’accélération compétitivité et emploi (Pace) doté de 275 milliards de FCfa et qui est déjà financé à hauteur de 60 % par la Banque mondiale.

Adou FAYE



Les députés ont voté le budget du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale. Il s’élève à 28 277 862 519 FCfa. Ce budget est reparti en trois programmes. Il y a le programme « Coopération, développement des Ppp et du secteur privé » doté d’une enveloppe de 6 516 347 370 FCfa; du programme « Economie productive, compétitive et créatrice d’emplois » avec une dotation de 19 994 097 929 FCfa et du programme « Pilotage, gestion et coordination administrative » d’un montant de 1 767 417 220 FCfa.Source : https://www.lejecos.com/Vote-du-budget-du-minister...