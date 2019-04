Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici WARI- Relation compliquée : Kabirou et ses femmes, Christine Ngiriye et Margaret Syoindo NZUKI Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 09:00 | | 0 commentaire(s)| Christine Ngiriye, 44 ans était l’épouse de notre héros pour 15 précieux mois. Ils se sont mariés après que Christine est tombée enceinte de leur premier enfant, Keza Mbodje. L’idylle s’est arrêtée avec le divorce, 10 mois après la naissance de leur fille, Keza. Mais, ce divorce n’a pas empêché de donner naissance à deux autres enfants, Kysma (11 mois après le divorce) et Kébir (6 ans après le divorce). Ledit divorce était juste considéré d’un spectacle ou d’une orchestration de Kabirou…



Christine est la fondatrice et PDG de KN & Partners. Même si elle semble indépendante maintenant, Kabirou continue de parrainer certaines de ses dépenses, liées aux affaires.

On sait peu de chose à propos de Margrit Nzuki, la mère de sa dernière et préférée fille.



“Madame Margaret Syoindo NZUKI, demeurant à Dakar. Née à NAIROBI (Kenya) le vingt-trois juin mil neuf cent soixante-quatorze. De nationalité allemande. Titulaire du passeport allemand numéro C481C4V57, délivré à DAKAR (Sénégal) le dix-sept mai deux mille onze, valable jusqu’au seize mai deux mille vingt-et-un.”



Elle est employée comme Investment Officer chez IFC-International Finance Corporation. Donc, il y a définitivement développée, beaucoup de synergie pour Kabirou …















La rédaction de Leral



