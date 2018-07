Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici WWE : trois anciennes stars décèdent le même jour Rédigé par leral.net le Mardi 31 Juillet 2018 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

Le monde de la World Wrestling Entertainment (WWE) est en deuil après la disparition de trois anciennes légendes le même jour.

Nikolai Volkoff, Brian Christopher Lawler et Brickhouse Brown sont tous décédés dimanche dernier en quelques heures.



Brian Christopher Lawler, 46 ans, se serait suicidé en prison. Il avait été arrêté il y a quelques semaines suite à une tentative de fuite après un contrôle d’alcoolémie au volant. Lawler a été retrouvé par des gardiens de prison dans sa cellule dans une prison de Memphis. Connu sous le nom de « grandmaster Sexay », Christopher formait un duo avec Scotty 2 Hotty. Ensemble, ils ont formé l’un des duos les plus populaires de la fin des années 1990 et du début des années 2000, remportant finalement le titre de champion en 2000.

Volkoff, de son vrai nom Josip Nikolai Peruzovic, avait été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2005. Il est décédé à l’âge de 70 ans. Les causes de sa mort restent inconnues.

Brickhouse Brown est décédée à l’âge de 57 ans, suite à une bataille contre le cancer de la prostate. Brown a fait plus de 40 ans de carrière dans la WWE.

Crédit photo : readly.info

Gaelle Kamdem



Accueil Envoyer à un ami Partager