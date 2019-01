Wade depuis Paris: « Pour libérer le Sénégal et rétablir l’ordre démocratique, j’ai déjà préparé ma tombe…»

Lundi 28 Janvier 2019

Abdoulaye Wade se prépare à livrer son dernier combat. L’ancien Président qui menace de s’opposer à la tenue de la présidentielle, a quitté Doha (Qatar) hier pour une escale à Paris avant de débarquer à Dakar.



« Pour libérer le Sénégal et rétablir l’ordre démocratique, j’ai déjà préparé ma tombe à Touba », aurait-il confié à un des responsables de son parti qui l’accueillait à l’aéroport Paris Charles De Gaulle. «Dans le salon d’honneur où il nous a reçus, le président Wade a dit qu’il compte faire quelque deux jours en France sans aucune précision », a encore souligné cette source citée par le quotidien « Le Témoin ». Elle s’empresse de préciser : « Wade sera probablement à Dakar mercredi prochain ». À suivre.

