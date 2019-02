Wade prédit son emprisonnement, Ousmane Sonko livre une réponse salée !

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Février 2019 à 08:35 | | 0 commentaire(s)|

Me Wade a prédit la prison au leader de Pastef, en cas de réélection de Macky Sall, dans le sillage de la Commission d’enquête parlementaire mise en branle par la majorité présidentielle sur l’affaire des 94 milliards.



Mais, Ousmane Sonko est serein. « Cent Macky ne peuvent pas me mettre en prison. Car, je n’ai rien fait que de dire la vérité. Je suis blanc comme neige », déclare-t-il dans Walf Quotidien.



Et le candidat de la coalition « Sonko Président » d’ajouter lors d’un meeting tenu à Rufisque : « Il n’y a aucun doute, la tentation de m’emprisonner est claire, mais elle ne prospérera pas ».











Senenews

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos