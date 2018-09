Wade répond à Madické: "Je vous donne acte de votre déclaration qui me rassure; Enterrons ce qui ne doit plus être dans nos relations…"

Maître Madické Niang

Avocat à la Cour

Président du Groupe parlementaire

Liberté et Démocratie





Mon cher Madické,



J’ai pris connaissance de votre réaction à ma déclaration. Vous me connaissez pour ne pas savoir que je réagis spontanément sans détours. Je l’ai fait au stade de mes informations provenant de plusieurs sources.



La vigueur de ma réaction n’a eu d’égale que la profondeur de ma déception, tant les liens qui nous unissaient étaient forts.



Devant l’accent de sincérité de votre déclaration, votre évocation du Saint-Coran et de notre Guide à tous les deux, le Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, je vous donne acte de votre déclaration qui me rasssure.



Enterrons ce qui ne doit plus être dans nos relations qu’un regrettable incident qui se situe maintenant derrière nous.



Maître Abdoulaye Wade, Ancien Président de la République

Secrétaire général du Parti démocratique Sénégalais



Dubaï 11 septembre 2018





