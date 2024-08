Walaldé – «Proximité» avec le ministre de la Santé et gestion du Puma : Les proches du maire Moussa Sow rejettent les accusations

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2024 à 16:39

Les partisans du maire de Walaldé, Moussa Sow, rejettent les «attaques» contre leur leader par des jeunes de sa commune. Ces derniers «l’accusent d’avoir été épinglé par l’Ofnac et lui reprochent sa proximité avec l’actuel ministre de la Santé».



Dans un communiqué, les proches de Moussa Sow contestent les accusations de ces jeunes. «Ce ne sont pas les pastéfiens de Walaldé, mais un lobby de l’Alliance pour la République, des gens tapis dans l’ombre, qui cherchent à déstabiliser son leadership politique dans le Podor. Ce qui ne passera pas, parce que les populations savent qui fait quoi et qui est qui dans cette localité.» «Le seul objectif du maire de Walaldé, c’est le développement économique et social» de sa commune et celui de Podor, «comme il l’a toujours fait, et non créer des querelles politiques qui n’ont plus leur place dans le contexte actuel du pays».

Sur sa gestion «contestée» du Puma (Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers), ils déclarent : «Le coordonnateur du Puma n’a jamais été épinglé dans un rapport. Il n’a pas été contrôlé par l’Ofnac. Le seul contrôle est celui de la Cour des comptes, qui est un audit de performance, et le rapport ne comporte que des recommandations.»

