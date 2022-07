Wallu Sénégal en campagne : malgré leurs chances jugées maigres, les femmes au charbon Les deux candidates mises en avant ont peu de chances d’être élues. N’empêche, Marie Sow Ndiaye (14ème) et Aminata Sakho (42ème) étaient envoyées au charbon hier pour porter les t-shirts de la coalition Wallu Sénégal. Bes Bi

Devant les grilles de l’Assemblée nationale, elles ont constaté un « régime finissant » et décrié une « démocratie hypothéquée » par un Président qui veut un mandat de trop.



Comme Ahmed Aidara, elles ont salué l’inter-coalition Wallu-Yewwi. « Nous voulons avec cette 14ème Législature, une Assemblée nationale avec des députés du Peuple et non à la solde d’un homme », a lancé Marie Sow Ndiaye, députée sortante.



