Wally Seck : « Je veux faire mieux que Youssou Ndour, il est.... »

Le fils de Thione Ballogo Seck, a fait les éloges du roi du Mbalakh sénégalais, Youssou Ndour. L’artiste chanteur qui peint ce dernier comme « un monument international», souhaite faire plus que lui pour le Sénégal.



« Youssou Ndour est un monument international et aussi c’est mon père ». C’est ce qu’a affirmé le fils du leader vocal de "Ram Dan", Thione Ballago Seck qui faisait face à la presse jeudi 20 juin 2019.



Wally Seck a aussi ajouté : «C’est une personne qui a beaucoup fait pour ce pays. Mais, souligne-t-il : «je veux faire plus que lui, raison pour laquelle je travaille dur ».



« Pour preuve, avance-t-il, je reviens d’un long voyage mais je suis là pour satisfaire mon engagement vis-à-vis de cette jeunesse. Mais, également à l’égard de ces belles femmes africaines ».