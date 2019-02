Walo: Macky a gagné la bataille de l’énergie, l’hydraulique, l’élevage et l’agriculture

Mardi 5 Février 2019

Les actions du président de la République, Macky Sall sont ressenties dans les contrées lointaines du pays et chez tous les sénégalais dignes de ce nom. Ouvriers, tailleurs, commerçants qui ont longtemps souffert des coupures intempestives d’électricité sont d’avis que la situation actuelle est incomparable de celles de la décennie passée.



Pour 9 milliards investis dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage, le chef de l’Etat a, dans son programmé d’autosuffisance en riz, touché la barre des 56% des objectifs assignés à la vallée du fleuve. A cela s’ajoute, la suspension de la TVA de l’activité agricole dans la vallée.



Dans sa bataille de l’énergie et de l’hydraulique, la centrale de Bokhoul

Mini solaire à Dagana satisfait à la demande. 6 villages sur 10 sont connectés au réseau électrique. Et pour le programme de désenclavement, 370 milliards ont été investis pour les postes routes ponts dans l’île à Morphile.



