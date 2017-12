Waly Seck : « j’ai en ligne de mire le Grammy et le Disque d’or »

Après avoir conquis son public et décroché, dernièrement le « Hapa Music » aux Etats-Unis, Waly Seck voit désormais les choses en grand. Le Prince des « Faramarènes » prétend pouvoir décrocher le prestigieux prix décerné aux États-Unis par la National Academy of Recording Arts.



« Je me suis tracé une voie vers le sommet. J’attends mener une belle carrière avec tout ce que cela comporte. Je vise le Grammy Awards et le disque d’or », promet le fils Thione Seck, qui annonce la sortie prochaine d’un album international. Il a fait cette annonce hier, lors de la cérémonie de sortie d’un nouvel album, intitulé « Apéro », fruit de ses différents concerts live. Les recettes cet album seront versé au village d’enfant Sos, dont il est l’Ambassadeur.