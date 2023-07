Wanted : Où est Makhtar Cissé ?

« Wanted », une célèbre vieille rubrique du « Témoin » crée en 1990, date marquant la naissance de votre quotidien préféré. « Wanted » est une sorte de vuvuzéla avec lequel nous sonnons, pour rechercher nos amis, lecteurs et têtes de turc portés disparus. Justement, il y a de quoi dépoussiérer cette rubrique pour rechercher un brillant soldat de la République porté…déserté, pardon disparu ! Il s’agit de l’Inspecteur général d’Etat (Ige) et Docteur en droit Mouhamadou Makhtar Cissé. Depuis son départ de la tête du ministère du Pétrole et des Energies, Makhtar Cissé s’est fait très discret ! Dans les banquets officiels comme dans les cérémonies familiales et religieuses, point de Mouhamadou Makhtar Cissé ! Les rares fois que l’on évoque son nom parmi les brillants cadres de la République, c’est dans les débats politiques médiatisés (télévision et radio).



Soldat, douanier, avocat, Ige, financier, économiste, juriste, électricien et pétrolier, Makhtar Cissé est un technocrate aux multiples qualités professionnelles. Comme le disait le Président Macky Sall à l’endroit de Makhtar Cissé, alors qu’il était ministre de l’Energie et du Pétrole, il est un homme qui apprenait et comprenait très vite, au point d’en savoir presque autant que les ingénieurs ! Une chose est sûre, la République de demain ne pourra se faire sans des têtes d’œuf à l’image de Mouhamadou Makhtar Cissé. Comme quoi, toute personne pouvant fournir des nouvelles sur la personne de l’ancien ministre Makhtar Cissé, perdu de vue, prière de s’adresser au quotidien « Le Témoin ». Un an d’abonnement comme forte récompense ! Ainsi, le « Wanted » est lancé…













Le Témoin