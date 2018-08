Waqf : Mame Moubosso Thiam jette l’éponge

D'aprés "L'Observateur", Mabousso Thiam a démissionné hier, de son poste de président de la Commission de Supervision de la Haute Autorité du Waqf. Il n'aura donc, fait qu'un peu plus d'un an à ce poste où il a été nommé le 19 avril 2017 en Conseil des Ministres. Les raisons de sa démission n'ont pas été évoquées.



Trois mois auparavant, soit le mercredi 25 janvier 2017, le fils de l’ancien Premier Ministre, Habib Thiam avait été démis de ses fonctions de directeur de l’Agence de développement et d’encadrement des Pme (Adepme) et remplacé par Idrissa Diabira.



Le Waqf est un instrument de finance islamique, initié par la Banque islamique de développement (Bid) et qui avait été adopté au Sénégal par loi n°27/2014 votée à l’Assemblée nationale.