Washington déclare avoir investi environ 315,5 milliards de francs CFA en dix ans dans l’économie sénégalaise

Les États-Unis ont investi ‘’plus de 500 millions de dollars’’ – environ 315,5 milliards de francs CFA, selon le cours actuel du dollar – au Sénégal au cours des dix dernières années, précisant que cet investissement n’a rien à voir avec ceux du Millenium Challenge Corporation (MCC), a appris l’APS de la cheffe de la section économique et commerciale de l’ambassade américaine au Sénégal, Katherine Musgrove Ketchum.



‘’Le Sénégal est un partenaire clé de la Development Finance Corporation […], qui a investi environ 500 millions de dollars [américains], depuis 2014, dans des secteurs économiques au Sénégal, notamment l’énergie, la santé, l’agroalimentaire et le soutien aux entreprises’’, a dit Mme Ketchum.



‘’Et, bien sûr, il y a les financements du MCC’’, a-t-elle ajouté dans un entretien avec l’APS, précisant que ce montant ne prend pas en compte les investissements du Millenium Challenge Account, qui s’élèvent à plusieurs centaines de milliards de francs CFA.



La Development Finance Corporation est l’institution chargée du financement du développement du gouvernement américain, dans le secteur privé notamment.



Selon Katherine Musgrove Ketchum, une cinquantaine d’entreprises américaines font partie du secteur privé exerçant ses activités au Sénégal.



‘’Se rencontrer périodiquement pour discuter d’importants sujets’’



La commission mixte de coopération sénégalo-américaine, qui a tenu sa première réunion en novembre dernier à Washington, va accroître les opportunités d’investissement entre les deux pays, selon Katherine Musgrove Ketchum.



‘’C’est une plateforme destinée à la promotion de la coopération économique bilatérale. Elle va accroître les opportunités d’investissement et renforcer les liens […] entre les deux pays’’, a-t-elle dit en parlant de ladite commission.



Cette instance offre aux États-Unis et au Sénégal l’opportunité de ‘’se rencontrer périodiquement pour discuter d’importants sujets’’, assure Katherine Musgrove Ketchum.



Mme Ketchum espère, par ailleurs, que la visite effectuée dans la Silicon Valley en septembre par le président sénégalais va donner naissance à des partenariats entre des entreprises de cette zone industrielle américaine. ‘’Nous avons l’espoir que la visite du président Bassirou Diomaye Faye dans la Silicon Valley donnera plusieurs résultats positifs […] Cette visite a ouvert de nouvelles voies de collaboration, en particulier dans la technologie, l’infrastructures numériques et de l’entrepreneuriat.’’



‘’Sa visite pourrait générer des partenariats entre les entreprises de la Silicon Valley et les entreprises sénégalaises […] Le président Faye a rehaussé le profil du Sénégal dans la Silicon Valley, ce qui peut pousser des investisseurs américains à s’intéresser aux potentialités du Sénégal’’, a-t-elle poursuivi.



‘’Nous espérons que [sa visite] conduira à une augmentation des investissements, à plus d’innovations et à davantage d’emplois’’, a insisté Katherine Musgrove Ketchum.



