Wax ju bari - ALBUM - MBALAX ( Youssour Ndour )

« Ànd Liggéey, Wàññi Wax », car comme disait Mame Cheikh Ibrahima FALL " Yalla Du Fay Wax Di Fàtte Jëf ". A travers ce titre, je rends également hommage à un des monuments et pères du Mbalax : IBRA KASSE, Al Maabo Yacine Dial, un véritable Maître qu'il a été donné au Sénégal d'avoir. Un Maître que j'ai eu la chance d'avoir aux prémices de ma carrière.



Boo mer ee dëgg , sëytaane da lay dugg

Jaxjax al sa xol , def loo la , li mu bëgg

And al ak dal.



Sëytaane da fay jël temps , yakkamti wul

Boo am ul chance , bu la yalla , dimmili wul

Da , lay , xaptal



Boo bëgg ée mucc , ngóor sii , yaw déglu ma

Bu la fekk oon taxaw , toog al , xarit sama

Toog al ba dal



Bu la fekk oon toog , tëdd ël , ba gagni dem

Bu yagg ee , sëytaane , day mujj dem

Doo tu la tal





bul nangu , wax ju bari yaw , ku la ko bëgg indil na nga bañ

bul ko kaf e , bul ko mbokk oo , fexe el dund te ànd ak dal

booy ànd al , na nga seet , nit ku regle , te bañ bari wax

fexe el ba adopter , dund gu ànd ul ak bari wax

ku la ko bëgg teg , bul ko nangu , bul ko masala

bari wax , da lay tardeel , bari wax ,da lay sonn al

bari wax , da lay jaxase



bu leen sonn al béer , njaw du mel ni lem

bu leen sonn al béer , njaw du mel ni lem

bu leen sonn al béer , njaw du mel ni lem

bu leen sonn al béer , njaw du mel ni lem

bu leen sonn al béer , njaw du mel ni lem



wax lu néew , jëf lou bari , kouné war na laa ,

wax lu néew , jëf lou bari , loo loo am , maanaa





Ibra kassé birame coumba Ndiaye

Kouly kassé ek maajigéen oo

Al maabo Yacine dial , ma des ca bëlbë

Moo ma daan wax naan ,

Youssou na ñu ànd liggéey , te waññi wax

Te waññi wax

Baay i Oumar , baay i Alioune , baay I ndeye kassé

Góor u fatou

Baay i idi , doom i nday i adama , ak kassé plus

Al maabo yacine dial , Ibra mor astou kassé

Fatou oy , médoune kassé

Ndoumbé yatma ,







wax ju néew , jëf ju bari , ku ne war na la

wax ju néew , jëf ju bari , ku ne war na la

wax da fay gatt yanu maanaa ,

neex a dégg lool , fees ak njariñ

ñu wax ko ba wax jot ee , fa ñu ko war a wax e

wax ju néew , jëf ju bari , ku ne war na la

wax ju néew , jëf ju bari , ku ne war na la

xaaj u guddi , boo toog oon ba mu yagg , nga doon bëccëg

di na xumb lool , ba jaaxal gaa ñi

wax ju néew , jëf ju bari , ku ne war na la

wax ju néew , jëf ju bari , ku ne war na la





