West African Energy : Samuel Sarr a répondu à toutes les questions des experts...

«L’expert Aliou Touré, accompagné de son sapiteur Cheikh Sadibou Sall, a mené un entretien approfondi avec l’ancien ministre», révèle le journal. La même source renseigne que «la séance, d’une durée de trois heures, s’est déroulée sous la supervision du juge du 2e cabinet, en présence de son greffier et des avocats de Samuel Sarr» dont Mes Cheikh Ahmadou Ndiaye et Dionwar Soumaré.



«Durant cet échange, les experts ont posé des questions précises et techniques en lien avec leur mission d’expertise», renchérit Libération. Qui souligne qu’«aucun incident n’a été signalé et l’entretien s’est déroulé dans les conditions optimales», affirmant que «l’administration pénitentiaire n’a ménagé aucun effort pour garantir la réussite de cette étape-clé [dans l’instruction du dossier], en assurant une logistique fluide et un environnement propice à l’audition».



Les investigations se poursuivent. Le magistrat instructeur a transmis dans ce sens une délégation judiciaire à la Division des investigations criminelles (Dic),conclut Libération.



Pour rappel, Samuel Sarr est poursuivi pour abus de biens sociaux portant sur 8 milliards de francs Cfa. Il a été arrêté suite à une plainte déposée par Moustapha Ndiaye, actionnaire dans West african energy (Wae).





S an-news.com