Wizkid: "Je suis la preuve vivante des merveilles de Dieu"

Le chanteur a commencé à enregistrer son premier album studio «Superstar» sous le ‘defunt’ label de musique Empire Mates Entertainment EME en 2009, qui comprenait son hit single ‘Holla at your boy’.



Depuis lors, wizkid a fait plusieurs autres chansons à succès qui lui ont valu une reconnaissance mondiale et la célébrité.



Le jeune homme maintenant âgé de 29 ans, apparemment reconnaissant de la gloire dont il jouit, a déclaré ceci dans un tweet lundi.



« je suis la preuve vivante des merveilles de Dieu», a-t-il écrit.