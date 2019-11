‘’Wuy yakhouna’’ : le cri de détresse de Bougazellei, au moment de son arrestation à la station d’essence de Ngor Tout porte à croire que dans l’affaire des faux billets dans laquelle il est impliqué, le flagrant délit est constant pour l’ex député Seydina Fall Bougazelli. Enquête déroule, en effet, le film de l’affaire et raconte comment le Baye Fall de Macky Sall a été piégé et arrêté à la station d’essence de Ngor.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 07:58 | | 0 commentaire(s)|

Les gendarmes ont, en effet, demandé à un certain un certain Samb, déjà arrêté dans le cadre de cette affaire, qui soutient que l’ancien député est son fournisseur, de passer une commande de faux billets auprès de lui, lui donnant rendez-vous à la station d’essence de Ngor.

Bougazelli se présente ainsi au lieu indiqué, le sac rempli de faux billets d’euros. Les gendarmes entrent en action au moment de la remise de la marchandise pour l’arrêter. Le journal rapporte que Bougazelli cria ‘’Wuy Yakuna’’ (je suis foutu), au moment de son arrestation.

Bougazelli sera probablement présenté au Procureur au plus tard demain et placé sous mandat de dépôt, à l’issue de son sa garde-à-vue.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos