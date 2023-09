Xi Jinping, son histoire: Être responsable pour les générations futures Eaux limpides et montagnes luxuriantes, des atouts inestimables. En 2005, alors qu'il est secrétaire du Comitédu PCC pour la province du Zhejiang, Xi Jinping est convaincu que« les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables » dans le district d'Anji.

Dans les années 1990, un petit village du nom de Yucun, dans le district d'Anji, était noyé jour et nuit dans le bruit des nouvelles carrières et la clameur des machines. En quelques années, les villageois s’étaient enrichis grâce aux cimenteries qui produisaient du calcaire de bonne qualité provenant des montagnes locales. Les portefeuilles des habitants se remplissaient et le village était devenu célèbre dans la région pour son abondance. Mais cela avait un prix énorme : le village étaitrecouvert de saleté et ses rivières étaient devenues troubles.



En 2003, le projet de construction d'une « province écologique » a été lancé dans tout le Zhejiang. Le village de Yucun a alors décidé de fermer trois carrières et une cimenterie. En conséquence, les revenus des villageois ont chuté et l'image de ce village aisé s'est estompée. Certains villageois n'étaient pas très contents. Croissance économique ou protection de l'environnement ? Telle est la question difficile à laquelle le village de Yucun devait faire face.



Par une journée torride d'août 2005, Xi Jinping arrive à Yucun.



Même si l'unique climatiseur est en marche, la salle de réunion bondée du village est soumise à une chaleur étouffante. À l'extérieur de la fenêtre, les cigales chantent en chœur.



Xi interroge Bao Xinmin, secrétaire de la cellule du PCC du village de Yucun, sur la fermeture des carrières et des entreprises polluantes :



Xi : Quel profit les cimenteries et les usines chimiques peuvent-elles faire en un an ?

Bao : Des millions de yuans.



Xi : Pourquoi ont-elles été fermées ?



Bao: Parce qu'elles étaient polluantes. Le village de Yucun est situé en amont d'une rivière et l'eau polluée rejetée par les usines causait de graves dommages aux villageois vivant le long de la rivière. L'exploitation minière et les fours à chaux ont donc pollué notre village au fil des ans, remplissant l'air de poussière et de fumée tout au long de l'année. C'était comme vivre dans une cage remplie d'air empoisonné pour tout le monde. Et les gens finissaient par dépenser leur argent durement gagné dans les hôpitaux pour se faire soigner.



La voix de Bao s'est éteinte au fur et à mesure qu'il parlait. Il ne savait pas comment la décision du village serait jugée et quelle réponse il recevrait de Xi.



À une époque où le PIB était l'indicateur prédominant de la performance des collectivités locales, peu de fonctionnaires risquaient de voir leur carrière brisée pour donner la priorité à la préservation des montagnes, des rivières et des plantes plutôt qu'à la croissance économique.



Xi Jinping lit l'inquiétude dans les yeux des gens et répond en souriant :



« La fermeture des carrières et de l'usine de traitement a été une décision brillante. Nous avions l'habitude de parler de développer l'économie tout en préservant l'environnement. Mais le fait est que les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables en soi. »



« Les ressources écologiques font partie des ressources les plus précieuses. Nous ne pouvons pas nous contenter de les exploiter au nom du développement économique, car cela peut nous coûter très cher. Il y a des choses que nous devons faire et d'autres que nous ne devons jamais faire. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas nous laisser aller au modèle de développement non durable du passé. »



Les villageois se sont sentis pleinement rassurés par les paroles de M. Xi, qui indiqueclairement au village la voie à suivre pour lancer son développement écologique.



Quelques jours plus tard, M. Xi publie un commentaire intitulé « Les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables » dans le Zhejiang Daily. Il souligne que si les avantages des eaux limpides et des montagnes luxuriantes peuvent être transformés en atouts dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme écologiques, alors ces ressources naturelles pourront véritablement devenir des montagnes d'or et d'argent.



Au cours de la décennie suivante et au-delà, le village de Yucun est passé de la vie dans les montagnes à la conservation et à l'enrichissement des montagnes. La conservation de l'environnement étant une condition préalable, le village a activement promu le tourisme rural et encouragé l'intégration des industries culturelles, touristiques et agricoles. Au cours de ce processus, les avantagesécologiques ont été continuellement transformés en avantages économiques et sociaux, et Yucun s'est transformé en un beau village doté d'une économie locale prospère.



Ce concept de développement vert s'est ensuite étendu au-delà de la province du Zhejiang, à l'ensemble du pays. Des dizaines de milliers de villages ont développé des industries florissantes tout en préservant de précieuses ressources écologiques. Ils se sont tournésà leur tour vers le développement vert.



Concilier croissance et préservation de l'environnement



Gardant à l'esprit l'aspiration de la population à une vie meilleure, Xi Jinping a maintenu le principe de l'équilibre entre la conservation de l'environnement et le développement économique au cours des dernières décennies. Il a alors déclaré : « Protéger l'environnement, c'est protéger les forces productives, et améliorer l'environnement, c'est stimuler les forces productives. Nous pouvons rechercher des opportunités de développement dans le cadre de la protection de la nature et obtenir des résultats gagnant-gagnant à la fois en matière de conservation écologique et de développement de haute qualité. »



En avril 1997, Xi Jinping, alors secrétaire adjoint du Comitédu PCC pour la province du Fujian, effectue une tournée d'inspection dans la ville de Sanming et visite quelques villages isolés dans la région montagneuse.

Le village de Changkou, comme beaucoup d'autres villages de la région, était béni par des eaux claires et des montagnes luxuriantes, mais les villageois avaient du mal à boucler les fins de mois.



Zhang Linshun, secrétaire de la cellule du PCC du village de Changkou, s'est souvenu qu'au moment de la visite d'inspection de M. Xi, les villageois envisageaient de vendre une partie de la forêt primaire locale afin d'augmenter leurs revenus et d'améliorer leurs moyens de subsistance, car la vie était tout simplement trop dure pour eux.



Zhang Linshun :



« À l'époque, notre village n'avait pas de routes goudronnées, pas de maisons modernes, pas de lampadaires qui fonctionnaient. Les villageois parvenaient à peine à joindre les deux bouts avec les maigres revenus de leurs champs. Le seul mot qui convenait pour décrire notre vie à l'époque était "pénible". »



Xi Jinping discute avec les villageois, leur pose des questions et les écoute attentivement. En regardant la rivière Jinxi qui traverse le village, il aperçoit la forêt primaire verdoyante qui s'étend sur une superficie de plus de 130 hectares sur la rive opposée.



Xi indique : « Les montagnes luxuriantes et les eaux limpides sont des atouts inestimables. Vous devriez travailler sur ces beaux paysages et prendre des mesures concrètes pour faire bon usage des ressources naturelles de cette région montagneuse. Si vous exploitez correctement les montagnes et les rivières tout en préservant efficacement les ressources écologiques, vous pourrez certainement améliorer votre économie. »



Les remarques de M. Xi ont éclairé les villageois de Changkou.



Comme le dit un proverbe chinois, tant que les montagnes resteront vertes, vous ne manquerez pas de bois de chauffage.



Depuis lors, les montagnes et les forêts sont devenues le trésor le plus précieux aux yeux des villageois. Ils ont cessé d'abattre les arbres des forêts naturelles. Au lieu de cela, les villageois n'abattent que les arbres des forêts artificielles, à un rythme raisonnable, tout en replantant de nouveaux arbres.



Aujourd’hui, le taux de couverture forestière du village de Changkou dépasse les 90 %. Le village a également diversifié ses industries pour inclure le tourisme de loisir, l'agriculture axée sur le tourisme et l'élevage ciblé de bétail. En conséquence, les grandes entreprises ont afflué pour investir dans le village, et des projets d'agriculture écologique ont été lancés pour aider les habitants à générer des revenus supplémentaires.



En 2019, Zhang Linshun se rend à Beijing et informe Xi Jinping de la situation actuelle du village de Changkou. Selon Zhang, de nouvelles maisons ont été construites de manière ordonnée près des montagnes et des rivières, et le village est resté propre et ordonné. De plus, des lignes électriques et des conduites de gaz naturel ont été installées, et des installations de loisirs telles qu'un terrain de basket, un parc et une piscine en plein air ont été construites. Le village entier est devenu un grand parc.



Les ressources « vertes » qui dormaient auparavant ont été « réveillées » et converties en actifs, apportant des avantages économiques concrets à la population. En 2020, grâce au développement vert, le revenu annuel par habitant du village de Changkou a été multiplié par dix par rapport à 1997.



Les conseils de Xi Jinping ont non seulement aidé le village de Changkou à conserver ses montagnes vertes, mais ils ont également instillé l'idée du développement vert dans le cœur des habitants.



« Les eaux limpides et les montagnes luxuriantes doivent profiter à la population et aux générations futures. »



Tracer une ligne rouge en matière de protection de l’environnement



De Zhengding à Shanghai, jusqu’au gouvernement central, Xi Jinping a toujours attaché une grande importance à la protection de l'environnement. Quand de graves dommages ont été causés à l'écosystème, Xi a toujours exigé que les choses soient suivies attentivement, jusqu'à ce que les problèmes soient complètement résolus.



Il a déclaré un jour : « Nous devons décider de ce que nous voulons vraiment. En ce qui concerne la protection de l'environnement, qui est d'une importance capitale, nous devons fonder nos décisions sur la satisfaction et le consentement de notre peuple. Cette approche est cruciale pour améliorer les moyens de subsistance des populations et devrait être la pierre angulaire de nos efforts. »



En février 2000, un incident malheureux de pollution environnementale s'est produit dans la province du Fujian. Les rejets illégaux d'une usine de pesticides ont contaminé plus de 100 kilomètres de la rivière Minjiang et tué plus de 1 000 tonnes de poissons. La pollution de la rivière a semé la panique dans la région, les habitants se précipitant pour acheter de l'eau minérale.



Dès qu'il a connaissance de l'affaire, M. Xi, alors gouverneur de la province du Fujian, donne rapidement l'ordre aux usines de traitement de l'eau concernées de fermer temporairement ou de mettre en place des traitements d'urgence afin de garantir la sécurité de la consommation d'eau pour les habitants. Il demande également que des poursuites judiciaires soient engagées contre l'entreprise responsable, conformément à la loi.



Sur la base des preuves recueillies au cours de l'enquête, l'usine de pesticides a reçu l'ordre d'arrêter sa chaîne de production et de sceller ses équipements de fabrication. La police a ouvert une enquête sur la culpabilité des personnes responsables de l'accident.



M. Xi déclare alors que de tels accidents environnementaux doivent être pris au sérieux et que les problèmes environnementaux susceptibles de nuire à la santé de la population ne doivent jamais être tolérés.



À partir de mai 2000, un « ouragan d'opérations de protection de l'environnement » balaie la province du Fujian sous la direction de Xi, ciblant les entreprises qui causaient une grave pollution.



Xi continue et proclame que personne ne peut porter atteinte à la vie et aux biens de la population au nom de la survie et des intérêts d'une seule entreprise.



Xi :

« Porter atteinte à l'écosystème de manière irréfléchie n'est pas différent de commettre un meurtre pour de l’argent. Des dizaines de millions de personnes boivent cette eau. Il est absolument interdit à quiconque de porter atteinte à la vie et à la santé des gens au nom d'intérêts économiques ou de recettes fiscales. »



Li Zaiming, alors directeur du Bureau de protection de l'environnement de la province du Fujian, a rappelé à son tour :



Li Zaiming :

« "Commettre un meurtre pour de l’argent"sont des mots lourds de sens. La description que Xi Jinping a faite de cette question était très énergique et pleine de sens. Ces mots ont renforcé le sérieux du travail de protection de l'environnement. En ce qui concerne la gestion des entreprises polluantes, aucun gouvernement, à quelque niveau que ce soit, n'a le droit d'être indulgent. »



Grâce à la supervision stricte de M. Xi, davantage d'entreprises fortement polluantes ont été interdites d'exploitation et fermées dans l'ensemble de la province du Fujian. D'autres entreprises qui n'ont pas respecté les normes comme prévu ont reçu l'ordre de suspendre leurs activités pour redresser leur situation.



À la fin de l'année 2000, près de 5 000 entreprises du Fujian à l'origine de la pollution industrielle avaient rectifié le tir. Le taux de résurgence de la pollution était nettement inférieur à la moyenne nationale. Douze systèmes fluviaux ont connu une amélioration continue de la qualité de l'eau. La proportion d'eaux de surface de bonne qualité dans la province en 2001 était supérieure de près de 47 points de pourcentage à celle de 1995.



M. Xi a déclaré que personne ne devait franchir la ligne rouge en matière de protection de l'environnement :



« L'industrialisation a créé une richesse matérielle sans précédent, mais elle a également causé des dommages irréparables sur l'environnement. Nous ne pouvons pas poursuivre notre développement avec des méthodes destructrices, en annihilant les héritages de nos ancêtres tout en épuisant les alternatives pour nos générations futures. »



« La protection de l'environnement contribue pleinement à notre époque et profitera également aux générations futures. Cela en vaut la peine, quel qu'en soit le prix. »



Alors que l'économie chinoise passe d'une croissance rapide à un développement de qualité, Xi Jinping a déclaré que la Chine donnerait la priorité à la protection de l'environnement et encouragerait les modes de vie écologiques, afin de garantir un développement durable et de créer un avenir meilleur pour tous.



Pour lui, la construction d'une harmonie entre l'humanité et la nature est un élément essentiel de la modernisation chinoise, mais aussi une responsabilité qu'il porte pour l'histoire, pour le peuple et pour les générations futures.





