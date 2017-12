Yacine Thiam Dieng : "Pour être Miss Sénégal, je me suis préparée mystiquement ! "

Pour être élue Miss au Sénégal, ce n’est pas seulement la beauté et l’éloquence qui priment. Les candidates font recours aussi aux pratiques occultes. Et ce n’est pas Yacine Dieng Thiam qui dira le contraire.



La jeune femme qui a été élue miss Sénégal édition 2017, avoue avoir fait recours au mysticisme pour prendre la couronne. « Je me suis préparée psychologiquement et mystiquement aussi. On est au Sénégal. Il faut toujours se protéger des mauvaises langues », confie-t-elle à L’Observateur. Et ce n’est pas tout. « J’ai été voir certaines pour avoir leur conseils, d’autres pour leurs appuis financiers », ajoute-t-elle.



Agée de 18 ans, Yacine Dieng Thiam est élève en classe de seconde au lycée Malick Sy de Thies, ville qu’elle a représentée lors de ce concours de beauté.