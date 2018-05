Yaya Touré: L’ivoirien et ses envies de retour au Fc Barcelone

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mai 2018

A 34 ans et alors qu’il ne poursuivra pas son aventure avec Manchester City, Yaya Touré se dit toujours intéressé par le FC Barcelone, club dans lequel il a évolué de 2007 à 2010. Dans une interview accordée à la Cadena Ser, le milieu de terrain ivoirien n’a pas caché son admiration pour le Barça et son envie de revenir chez les Catalans, bien qu’il soit conscient qu’il lui sera difficile de le faire.



« Le Barça m’a appris l’humilité, l’expérience et le savoir-faire qu’un joueur doit avoir sur le terrain », a expliqué l’ancien Monégasque dans des propos relayés par Maxifoot. « Messi et Iniesta, qui sont de grands joueurs, me manquent. S’ils m’appellent, je retourne là-bas à coup sûr ! », a ajouté Yaya Touré.



Libre en juin, l’Ivoirien est courtisé par plusieurs clubs anglais.













Africatopsports.com

