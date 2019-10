Yeumbeul: Un élève ramasse un revolver et se tire dessus

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Commissariat de Yeumbeul a été saisi hier, vers 11 heures pour un fait gravissime qui s'est produit à l'école franco-arabe Ashaboul Akhfi de Yeumbeul.



Un élève de cet établissement âgé de 13 ans, au chemin de l'école tôt a ramassé hier, un revolver avec 9 munitions. Après l’avoir ramassé, le jeune écolier va cacher l'arme dans son sac.



À l'heure de la récréation, le jeune élève sort le revolver pour jouer avec ses camarades, et se tire une balle au genou. Acheminé à l'hôpital de Pikine, la balle sera finalement extraite...



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos